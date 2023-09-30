عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله بأبوقرقاص بالمنيا

جثه صورة أرشيفية
جثه صورة أرشيفية

عثر أهالي مدينة أبوقرقاص جنوب المنيا  على جثة شاب  داخل منزله وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

محافظ المنيا يوجه التعليم والصحة والوحدات المحلية بتكثيف الإجراءات الوقائية بالمدارس

استعداداً للعام الدراسي.. حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط مدارس المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على جثة شاب،داخل منزله بمدينة أبوقرقاص في ظروف غامضة.

وبإنتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة البحث الجنائي والفحص وإجراء التحريات الأولية، تم العثور على جثة الشاب م. ا. 36 عامًا صاحب محل جثة هامدة داخل منزلة الكائن بأبوقرقاص.

تم نقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقق، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وانتداب مفتش الصحة والطب الشرعي لمناظرة الجثة لتحديد ومعرفة أسباب وكيفية حدوث الوفاة.

أبوقرقاص أجهزة الأمنية إشغالات إدارة البحث الجنائى التحريات الاولية حملات النظافة ورفع الإشغالات مناظرة الجثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابن اخته خلص عليه.. جريمة مروعة غرب الجيزة والسبب صادم

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

900 جنيه رسميًا|الذهب ينهار إلى مستويات مفاجئة عالميا.. وهذا سعر عيار21 الآن

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

العثور على 5 جثث من عائلة واحدة داخل منزل في أسيوط

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يوجه التعليم والصحة والوحدات المحلية بتكثيف الإجراءات الوقائية بالمدارس

ترشيحاتنا

مع بدء العام الدراسي الجديد| صندوق الإدمان يستعد للكشف على سائقي الحافلات المدرسية

السيسي: أقمنا مجمعات صناعية بعد تخصيصنا 30 مليون متر للمصانع وفوجئنا بمنشآت على 10% فقط

الذهب يتراجع 33 جنيها في نهاية تعاملات اليوم

مصرع جندي أذربيجاني برصاص قناصة على الحدود مع أرمينيا

بعد توقع حادثة العراق .. عالم أزهري يحسم حقيقة وقوع التنبؤات

تشكيل باريس سان جيرمان أمام كليرمون فوت في الدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أهمها الأسماك .. أطعمة تحميك من الإصابة بنزلات البرد

في شهر التوعية بسرطان الغدة الدرقية.. هذه أبرز الأسباب والأعراض

سبب وفاة محمد فريد وتغير شكله

منهم كبار السن.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالدوالي

فيديو

مفاجأة في سعر السكر عقب قرار الحكومة بعد وصوله 40 جنيها

هل غدا الأحد إجازة ؟.. وعطلة في أول أسبوع دراسة

زلزال جديد يضرب الذهب .. وتراجع 700 جنيه في الجرام بهذا التوقت

لبست الحجاب وخلعته.. مروة صبري: حلا شيحة استفزتني.. ودوختنا معاها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ