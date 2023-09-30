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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وليد توفيق الحاضر الوحيد .. نجوم الفن يتغيبون عن عزاء نجاح سلام

صدى البلد

أقيم مساء اليوم عزاء الفنانة الكبيرة الراحلة نجاح سلام، صاحبة أغنية يا أغلى اسم في الوجود، واستقبلت أسرة الفنانة العزاء في فندق بـ بيروت.

 

واستقبلت سمر سلام، ابنة الراحلة نجاح سلام المعزيين، ولم يحضر من الفنانين سوى الفنان وليد توفيق، ومن المقرر إقامة عزاء آخر غدًا للراحلة نجاح سلام.

 

وشُيّع جثمان نجاح سلام أمس الجمعة من مسجد الخاشقجي بـ بيروت، وحضر عدد من الأهل والأصدقاء، ودفنت في مدافن الأوقاف الإسلامية الجديدة حرج بيروت.

 

 

وظهرت معين شقيقة نجاح سلام أثناء تأدية صلاة الجنازة منهارة من البكاء، وحاول الأقارب منها تهدئتها، ولكن ظهرت عليها نوبة بكاء شديدة لعدم استيعابها خبر الوفاة.

نجاح سلام ممثلة ومطربة لبنانية مولودة في بيروت جدها الشيخ عبدالرحمن سلام مفتى لبنان وأبوها هو الملحن وعازف العود محيى الدين سلام، وأخوها الصحفي عبدالرحمن سلام تزوجت من أستاذ جامعي هو سلمان سعد.

 

وفى عام 1955 تزوجت من الفنان محمد سلمان وانفصلا بعد 9 أعوام وأنجبت منه.

 

عملت في راديو الشرق غنت للمرة الأولى امام الجمهور عام 1948.

 

 

 

واشتهرت بأغنيات :"يا جارحة القلب" "برهوم" "عايز جواباتاك" "بدى عريس" "ميل" ثم سافرت الى القاهرة ولحن لها كل من السنباطى وعبدالوهاب ثم اقامت فى دمشق حتى عام 1953 وفى عام 1956 اشتهرت باغنية "يا اغلى اسم فى الوجود" اسست شركة انتاج مع سلمان وانتج افلامها اللبنانية استقرت فى مصر اثناء الحرب الاهلية اللبنانية ثم عادت عام 1991 وفى عام 1998 ارتدت الحجاب لكنها لم تبتعد عن الغناء.

نجاح سلام وليد توفيق

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