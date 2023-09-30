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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فقدنا فنانا عظيما .. نهال عنبر تنعي الراحل محمد فريد

صدى البلد

حرصت الفنانة نهال عنبر على نعي الفنان محمد فريد الذى توفي اليوم بعد صراع طويل مع المرض. 

ونشرت نهال عنبر صورة للفنان محمد فريد وعلقت قائلة: "فقدنا الفنان العظيم محمد فريد بعد صراع مع المرض .. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يارب العالمين اللهم صبر أهله.

وفاة محمد فريد:
وقد كشفت ناهد ابنة الفنان محمد فريد تعرضه لأزمة صحية وذلك في منشور لها عبر فيسبوك.

كتبت ناهد محمد فريد فى الساعات الماضية،  “اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على ابى بالشفاء العاجل، وألّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين”.

وكشفت عن معاناة والدها من نقص حاد في الهيموجلوبين.

فى ذات السياق كشف الدكتور مصعب إبراهيم استشاري الجهاز الهضمي من خلال تصريحات "لصدي البلد": أن نقص الهيموجلوبين هو حالة تحدث عندما يكون مستوى الهيموجلوبين في الدم أقل من المعدل الطبيعي. الهيموجلوبين هو بروتين يتواجد في خلايا الدم الحمراء ويعمل على نقل الأكسجين إلى الأنسجة في الجسم.

نهال عنبر محمد فريد

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