وزير البترول: ترسيم الحدود البحرية ساهمت في زيادة أعمال البحث والاستكشاف.. فيديو

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه كان لتوقيع اتفاقيات ترسيم حدود مع كل من قبرص واليونان والسعودية المساهمة في الاستفادة من الثروات البترولية في كل من منطقة البحر المتوسط والأحمر.

وأضاف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته بجلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: "اتفاقيات ترسيم الحدود ساهمت في زيادة أعمال البحث والاستكشاف وخلق فرص استكشافية جديدة مثل ظهر".



وأشار: "من أهم النتائج النجاح في جذب استثمارات شركات أجنبية جديدة لأول مرة مثل شيفرون، إكسون موبيل، توتال وغيرها من الشركات".