عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير البترول: ترسيم الحدود البحرية ساهمت في زيادة أعمال البحث والاستكشاف.. فيديو

وزير البترول
وزير البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه كان لتوقيع اتفاقيات ترسيم حدود مع كل من قبرص واليونان والسعودية المساهمة في الاستفادة من الثروات البترولية في كل من منطقة البحر المتوسط والأحمر.

txt

السيسي: 65 مليار جنيه قيمة الأموال المطلوبة لتوصيل الكهرباء للمشروعات الزراعية

txt

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

وأضاف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال كلمته بجلسات مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: "اتفاقيات ترسيم الحدود ساهمت في زيادة أعمال البحث والاستكشاف وخلق فرص استكشافية جديدة مثل ظهر".


وأشار: "من أهم النتائج النجاح في جذب استثمارات شركات أجنبية جديدة لأول مرة مثل شيفرون، إكسون موبيل، توتال وغيرها من الشركات".

وزير البترول الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يعاتب المصريين ويكشف واقعة مؤسفة أفقدت البلاد مليارات الدولارات |تقرير

السبب الحقيقي لوفاة نجل سامي العدل.. مرض شائع يستهين به الجميع

جمال شعبان يكشف سبب وفاة ابن الفنان سامي العدل

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

مفاجأة.. براءة سيدة فاقوس المتهمة بإنهاء حياة صغيرها وطهيه وتناول لحمه.. فيديو

بالمايوه.. نجم الأهلي السابق وزوجته يثيران الجدل من حمام السباحة|شاهد

بعد 8 سنوات على رحيل الأب .. وفاة ابن سامي العدل

عجز الأطباء عن إسعافه.. سر وفاة أحمد سامي العدل فجأة في عز شبابه

ترشيحاتنا

الملا : تطوير وإضافة 5 موانئ بترولية بـ 1.1 مليار دولار

بعد تسببها في وفاة ابن سامى العدل.. عادة غير متوقعة تحميك من كورونا

امبراطورية الأكاذيب.. الصين تهاجم أمريكا بعد تقرير تمويل الدعاية المضللة

6 مليارات دولار استثمارات مشروعات البتروكيماويات منذ 2014.. فيديو

وزير البترول : ننتج 1.7 مليون برميل مكافئ من الزيت والغاز يوميًا

وزير البترول: وضعنا خطة لحفر 110 آبار باستثمارات 4.8 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجمهور يقلق على منى زكي بعد صورتها بتلقى فيتامينات وريدية

فستان جذاب.. رانيا يوسف تخطف الأنظار بجمالها من لبنان.. شاهد

طريقة تحضير صينية البطاطس البيوريه

هاني الناظر يصاب بوعكة صحية | تفاصيل

فيديو

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

نقاتل من أجل بلدنا .. أول تعليق للرئيس السيسي على الانتخابات الرئاسية

براءة سيدة الزقازيق التي تخلصت من ابنها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ