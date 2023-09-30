مصر تمتلك 14 ميناء بترولي متخصص و2 لتصدير الغاز المسال للأردن والاتحاد الأوروبي

أكد طارق الملا وزير البترول، أنه يتم العمل على تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة .

وقال طارق الملا في كلمته في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي:" نقوم بتصديرالغاز للادرن من خلال خطوط الربط بيننا وبينهم ولدينا محطات إسالة ونقوم بالتصدير للاتحاد الأوروبي".

وأضاف طارق الملا:" جاري الآن التنسيق بين مصر وقبرص التفاوض مع الشركات لإنهاء اتفاق على استجلاب الغاز القبرصي".

وتابع طارق الملا:" على البحر المتوسط والأحمر لدينا 14 ميناء بترولي متخصص و2 ميناء لتصدير الغاز المسال وتم تطوير وإضافة 5 موانيء بترولية بمليار و100 مليون دولار ".

وأكمل طارق الملا:" قطاع البترول ملتزم بخفض الانبعاثات الكربونية وفقا لرؤية الدولة".