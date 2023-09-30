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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصر تمتلك 14 ميناء بترولي متخصص و2 لتصدير الغاز المسال للأردن والاتحاد الأوروبي

صدى البلد

أكد طارق الملا وزير البترول، أنه يتم العمل على تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة .

 

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وقال طارق الملا في كلمته في مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي:" نقوم بتصديرالغاز للادرن من خلال خطوط الربط بيننا وبينهم ولدينا محطات إسالة ونقوم بالتصدير للاتحاد الأوروبي".

 

وأضاف طارق الملا:"  جاري الآن التنسيق بين مصر وقبرص التفاوض مع الشركات لإنهاء اتفاق على استجلاب الغاز القبرصي".

 

وتابع طارق الملا:" على البحر المتوسط  والأحمر لدينا 14 ميناء بترولي متخصص و2 ميناء لتصدير الغاز المسال وتم تطوير وإضافة 5 موانيء بترولية  بمليار و100 مليون دولار ".

 

وأكمل طارق الملا:" قطاع البترول ملتزم بخفض الانبعاثات الكربونية وفقا لرؤية الدولة".

 

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