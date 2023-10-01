لميس الحديدي: الرئيس أكد أهمية استمرار البناء والاستقرار لإتمام التنمية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الوزراء بالحديث للناس بالحقائق وإعلامهم بالصعوبات والتحديات وتحدث عن أهمية الاستقرار هو الركيزة الأساسية.

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة "أون"، أن الرئيس شدد على نقطة مهمة لاستمرار التنمية وهو استمرار البناء والاستقرار.

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الأزمة الاقتصادية

واستطردت لميس الحديدي: الأزمة الاقتصادية موجودة في أماكن عديدة من العالم والمواطنين يشعرون بها وكثير من الناس لا ترى ما حدث وكثيرا ما ينسون ما تم إنجازه.