لميس الحديدي: مواجهة التشكيك تكون عبر أربع خطوات رئيسية

علقت الإعلامية لميس الحديدي على تصريحات وزيرة التخطيط هالة السعيد في فعاليات حكاية وطن فيما يخص، حديث وسائل التواصل الاجتماعي عن عدم وجود رقيب على الصندوق، مؤكدة أن هذا الكلام يتنافى مع الحقيقة.

وأضافت لميس الحديدي خلال برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع عبر قناة “أون”: “مواجهة التشكيك يكون عبر أربع خطوات رئيسية رقابة أكبر من الناس عبر البرلمان ومزيد من الشفافية والإفصاح عن المعلومات بشكل أكبر”.

موازنة الصندوق

وتساءلت لميس الحديدي “لماذا لا تنشر موازنة الصندوق في الصحف مثل اي شركة مدرجة في البورصة؟".



وفيما يخص حديث الوزيرة عن الطروحات وزيادة مشاركة القطاع الخاص قالت: "بالنسبة للطرح ودخول القطاع الخاص أمر مهم جداً، وكلنا عايزينه ولكن لازم الشفافية والإفصاح".