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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

800 جنيه شهريا.. أسعار شقق سكن لكل المصريين

شقق سكنية
شقق سكنية

تسعى الدولة إلى توفير شقق ووحدات سكنية تتناسب مع دخل الفرد والأسرة بشكل دوري ومستمر وبأسعار مدعومة حيث تستعد هيئة المجتمعات العمرانية لطرح شقق جديدة ضمن آلية الإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة في عدد من المدن الجديدة.

سكن لكل المصريين

ويمكن للمواطنين الراغبين في حجز وحدة داخل إعلان سكن لكل المصريين معرفة الشروط التي حددها صندوق الإسكان الاجتماعي.

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بـ800 جنيه قسطًا شهريًا| موعد وأسعار شقق جديدة من سكن لكل المصريين

ومن المقرر طرح شقق الإسكان الاجتماعى بمشروعات (الإسكان المتميز - سكن مصر - جنة بمدن رشيد الجديدة - المنصورة الجديدة - ناصر غرب أسيوط - غرب قنا - ملوي الجديدة) للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

قيمة جدية حجز شقق الإسكان 


ويتم دفع جدية الحجز والتي تصل ٱلي 25 ألف جنيه لوحدات الإسكان المتميز، و50 ألف جنيه لوحدات سكن مصر، و100 ألف جنيه لوحدات جنة.

شروط حجز شقق الإسكان


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى وتشمل مايلي:- 

- يشارط أن يكون شخصا طبيعيا وله أهلية التصرف، وألا تقل سنه عن 21 عاما عند التقديم.

- وتشكل الشروط أيضا يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًا على قاصر، وفي حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

- كما  يتم التعامل طبقا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير، ويتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات التي سيتم الإعلان عنها.

- يتم تقييم الموقف كل 6 أشهر لقياس مستوى الإقبال واتخاذ اللازم وفقا لمتطلبات السوق والعملاء.

- الطرح سيكون خلال الأسابيع القريبة المقبلة، بعد أن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على طريقة الطرح.

قيمة شقق الإسكان 
 


وتتضمن آلية سداد قيمة حجز شقة ضمن وحدات الإسكان الاجتماعى  سداد مبلغ جدية الحجز وفقا لكل مشروع، ويتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0,5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص.

- يتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- كما يلزم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2% + 0,5% مصاريف تحصيل).

- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

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الإسكان: طرح شقق بـ 800 جنيه قسطًا شهريًا في 14 مدينة جديدة


ويتم طرح شقق سكن لكل المصريين 5،  وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 مترا بالتقسيط على 30 سنة، حيث يمكن الحصول على وحدة سكنية بمقدم 25 ألف بالتقسيط على 30 سنة بقسط شهري يبدأ من 800 جنيه.
 

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