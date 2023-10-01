مرشح رئاسي محتمل: أسعى لزيادة الرقعة الزراعية

قدم المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المحتمل، نفسه للمواطنين، قائلاً "حازم عمر هو مواطن مصري يعشق وطنه ويؤمن بالخبرات والكفاءات ويحلل جيداً ويدرس التجارب ويستلهم الدروس المستفادة.. ويعمل كثيراً ويتكلم قليلاً".

وأضاف حازم عمر، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أنه هو من أسس الحزب، وهو حزب يسار الوسط بمعني أنه حزب ليبرالي إجتماعي بمعني أنه يؤمن في برامجه بدور محدد للدولة لحماية الطبقات الضعيفة.

وتابع حازم عمر، أنه يسعي إلي زيادة مردود المساحة المحصولية المنزرعة بالفعل، مشيراً إلى أنه سيعمل علي التوسع في الرقعة الزراعية.