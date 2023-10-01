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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرشح رئاسي محتمل: أسعى لزيادة الرقعة الزراعية

حازم عمر
حازم عمر

قدم المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي المحتمل، نفسه للمواطنين، قائلاً "حازم عمر هو مواطن مصري يعشق وطنه ويؤمن بالخبرات والكفاءات ويحلل جيداً ويدرس التجارب ويستلهم الدروس المستفادة.. ويعمل كثيراً ويتكلم قليلاً".

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حازم عمر يكشف عن برنامجه في سباق الإنتخابات الرئاسة القادمة

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حازم عمر: لابد من التوسع في توجيه المصروفات لدعم التعليم والصحة

 

وأضاف حازم عمر، خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أنه هو من أسس الحزب، وهو حزب يسار الوسط بمعني أنه حزب ليبرالي إجتماعي بمعني أنه يؤمن في برامجه بدور محدد للدولة  لحماية الطبقات الضعيفة.

وتابع حازم عمر، أنه يسعي إلي زيادة مردود المساحة المحصولية المنزرعة بالفعل، مشيراً إلى أنه سيعمل علي التوسع في الرقعة الزراعية.

الانتخابات الرئاسة الرقعة الزراعية المهندس حازم عمر المرشح الرئاسى المحتمل انتخابات الرئاسة القادمة برنامج مساء dmc حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري حزب الشعب الجمهورى

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