بعد سقوط فستانها على المسرح.. هيفاء وهبي تستعرض أنوثتها بصور جديدة

شاركت الفنانة هيفاء وهبي جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت هيفاء وهبي أنظار جمهورها بأطلالة جذابة علي خشبة المسرح مرتدية فستان باللون الروز، مما حازت علي اعجاب متابعيها.

وكانت قد وقعت الفنانة هيفاء وهبي في موقف محرج بسبب فستانها على المسرح ، مما عرضها لبعض الانتقادات .

واثناء غناء هيفاء وهبي على المسرح تفاجأت بسقوط جزء من فستانها من الاعلي وهو ما جعلها تضع يدها على الفستان .

هيفاء وهبي :

كشفت منصة شاهد vip عن استعدادها طرح فيلم رمسيس باريس بطولة هيفاء وهبي ، وذلك بعد رفعه من دور العرض خلال الأشهر الماضية .

وتدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية.

ويشارك هيفاء وهبى فى بطولة الفيلم كل من حمدى الميرغنى، ومصطفى خاطر، ومحمد سلام، ومحمد أسامة أو أوس أوس، ومحمد ثروت، ومحمود حافظ، والتونسية سميرة مقرون، ومصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

وكانت منصة شاهد قد أعلنت عن عرض كل من أفلام ابن الحاج أحمد بطولة شيكو ، بالإضافة إلى فيلم يوم 13 من بطولة دينا الشربيني وشريف منير ، والذي تدور أحداثه في إطار رعب .