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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لا تنتظر المحصل.. ادفع فاتورة الكهرباء بالتليفون

صدى البلد

بدأت شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية تحصيل فاتورة الكهرباء لشهر سبتمبر  2023 ويتم ذلك عن طريق محصل الكهرباء لكنها وفرت عدة طرق يمكن للمستهلك الدفع من خلالها دون انتظار محصل الكهرباء ويتم ذلك بعد مراجعة فاتورة الكهرباء بدقة .

 

مراجعة فاتورة الكهرباء 2023

أشار الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن هناك  عدة  قواعد  لمراجعة فاتورة الكهرباء قبل إصدارها لضمان إصدار فاتورة كهرباء صحيحة، وليتأكد المواطن من صحتها، يلاحظ  الختم على فاتورة الكهرباء من المسؤول عن شركة توزيع الكهرباء التي ينتمي إليها المستخدم والعلامة المائية  للشركة.

وقال حمزة، إن جميع شركات توزيع الكهرباء قامت بتدقيق فواتير استهلاك الكهرباء  للتأكد من صحتها وتجنب الأخطاء، مشيرا إلى أن جميع القراءات الكشفية يتم نسخها على أجهزة الكمبيوتر في غرفة القراءة، لتدقيق ومطابقة معدل استهلاك المشترك للأشهر السابقة.

لذلك فمن المنطقي استبعاد القراءات الشاذة بناء على معدل النقص أو الزيادة.

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طرق دفع فاتورة كهرباء سبتمبر 2023


يستطيع المواطنون دفع فاتورة كهرباء سبتمبر 2023 من خلال الإنترنت وهم فى المنزل ، حيث سهلت  الشركة  القابضة  لكهرباء مصر وشركاتها في محافظات الجمهورية  مراجعة ودفع فاتورة كهرباء سبتمبر 2023 إلكترونيا من خلال الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر.

ويمكن للمواطن  الدخول على  الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء www.eehc.gov.eg ثم 
الضغط على أيقونة الخدمات، واختيار ايقونة احسب استهلاكك 
ثم الدخول على ايقونة ادفع فاتورة الكهرباء .

دفع فاتورة كهرباء سبتمبر 2023

وفرت الشركة القابضة لكهرباء مصر عدة طرق يتم من خلالها دفع فاتورة كهرباء سبتمبر 2023 وهى ..


1-الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة القابضة مصر (www.eehc.gov.eg) لجميع فواتير شركات التوزيع (استعلام – دفع فواتير).


2-  60 ألف مركز تحصيل فواتير عن طريق منافذ شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة على مستوى الجمهورية وهي (مكاتب البريد - مصاري - Bee - أمان - وقتي - تمام - سداد - ممكن – ضامن – البنك الزراعي)

3- 120 ألف نقطة تحصيل فواتير على مستوى الجمهورية لشركة فوري.


4- 12 محفظة بنكية تقبل سداد الفواتير (البنك الأهلي - بنك مصر – بنك الإسكندرية – بنك CIB – بنك Blom – بنك Credit Agricol – بنك أبو ظبي الامارتي – بنك عودة – بنك الإسكان والتعمير – بنك QNB – بنك قناة السويس – بنك NBK) عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول للبنك التابع له من خلال (App Store -  Play Store)

- مَحافظ شركات المحمول عن طريق تحميل تطبيق الهاتف المحمول الخاص لكل شركة على (App Store -Play Store)

6-تطبيق My Fawry علي الهاتف المحمول (App Store -Play Store) .

7- 10 آلاف ماكينة صراف ATM موزعة على مستوى الجمهورية.

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