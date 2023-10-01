الإعلام العبري: إسرائيل تقدم تسهيلات اقتصادية إضافية للسلطة الفلسطينية

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأحد، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية بدأت تقديم تسهيلات اقتصادية إضافية للسلطة الفلسطينية.

ووفقًا للصحيفة العبرية، فإن سلطات الاحتلال خفضت الضرائب المفروضة على الوقود بنسبة 50% لتصبح الآن 1.5%، بدلاً من 3%، كما كان الحال عليه منذ توقيع الاتفاقيات الاقتصادية

الملحقة لاتفاق أوسلو.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن هذا يؤدي إلى توفير ما قيمته 80 مليون شيكل سنويا من موازنة السلطة الفلسطينية.

وبينت الصحيفة، أن الامتيازات والتسهيلات الاقتصادية الإضافية التي قدمتها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية منذ بداية العام الجاري 2023 وصلت إلى 270 مليون شيكل.

ولفتت إلى أنه تم تحويل أموال للسلطة الفلسطينية على أساس "الحسابات" في "زيادة الشفافية بدفع ضريبة القيمة المضافة" بالمجمل، وهي ميزانية إضافية تصل إلى 350 مليون شيكل، تحولها إسرائيل، لصالح السلطة، منذ تشكيل الحكومة اليمينية الحالية.

ووفقا للصحيفة، فإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، تضغط بقوة على الحكومة الإسرائيلية لتحسين الوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية بحجة أنها على وشك الانهيار الاقتصادي.