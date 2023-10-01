لو مش عارف تستخدمه.. إزاي توصل للرسائل المؤرشفة في Gmail

يعد Gmail أحد أكثر خدمات البريد الإلكتروني استخداما حول العالم، هناك العديد من الأسباب التي تجعله تطبيق البريد الإلكتروني الأكثر شيوعا، من بينها إنه يدعم العمل على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Chromebook وأجهزة iPhone وهواتف أندرويد والأجهزة اللوحية أيضا، فهو يتكامل مع وظائف جوجل القوية Google Workspace، ويستفيد بشكل كامل من إمكانات البحث الأفضل في فئتها من جوجل، ويضيف دائما ميزات جديدة رائعة.

ومن بين إحدى ميزات Gmail الرائعة هي أرشفة رسائل البريد الإلكتروني، والتي كانت متاحة عند إطلاق التطبيق بشكل رسمي في عام 2007، ولكن يمكن أن يكون خيار الأرشفة مفيدا لتنظيف صندوق بريد Gmail المزدحم بالرسائل، أو يمكنك أرشفة رسائل البريد الإلكتروني القديمة وغير الضرورية وإزالة الفوضى من البريد الوارد الرئيسي.

وبحسب ما ذكره موقع "androidpolice"، لا يقوم تطبيق Gmail بحذف رسائل البريد الإلكتروني المؤرشفة، لذا سيكون من السهل الوصول إليها مرة أخرى عندما تحتاج إليها، حيث يعمل جيميل على نقل رسال البريد الإلكتروني المحددة إلى مجلد مختلف، وبمجرد أي أي رسالة كمؤرشفة ستختفي من الصفحة الرئيسية للتطبيق وستكون مرئية في مجلد الأرشيف لتتمكن من الوصول إليه بسهولة.

وبالنسبة لأولئك الغير مدركين، بعد التحديث الأخير لـ Gmail أصبح الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني المؤرشفة لم يعد سهلا، حيث لن تتمكن من العثور على المجلد بسهولة، ولم تعد جوجل تطلق عليه اسم الأرشيف في قائمة تسميات Gmail.

كيفية العثور على الرسائل المؤرشفة في Gmail

يمكنك العثور على رسائل البريد الإلكتروني الأرشيفية من صندوق الوارد في Gmail All Mail، إليك ما ستفعله:

الخطوة الأولى: قم بزيارة موقع Gmail على الويب.

الخطوة الثانية: بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك، انقر على خيار كل البريد All Mail، من القائمة الجانبية اليسرى.

الخطوة الثالثة: تظهر تسمية البريد الوارد بجانب رسائل البريد الإلكتروني الرئيسية الخاصة بك، رسائل البريد الإلكتروني التي لا تحتوي على تصنيفات هي رسائل مؤرشفة.

الخطوة الرابعة: قم بتمرير مؤشر الماوس فوق هذه الرسائل لرؤية رمز الأرشيف المعطل.

الرسائل المؤرشفة في Gmail على الويب

ابحث عن الرسائل المؤرشفة في Gmail على الهاتف

يقدم Gmail تطبيقات جوال غنية بالميزات على أجهزة أندرويد وآيفون، قد تقوم بأرشفة رسائل البريد الإلكتروني عن طريق الخطأ على Gmail للجوال حيث يتم تعيين الإيماءات الافتراضية لليسار أو اليمين على أرشفة الرسائل، إليك كيفية العثور على مثل هذه الرسائل على Gmail للجوال:

1. قم بتشغيل تطبيق Gmail على هاتفك.

2. لا تعمل مرشحات البحث المتقدم في Gmail على تطبيقات الجوال، اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في الأعلى وانتقل إلى كل البريد الوارد.

3. تحتوي رسائل البريد الإلكتروني المهمة على تصنيف '"لبريد الوارد" أما الرسائل المؤرشفة لا تحمل مثل هذا التصنيف.

الرسائل المؤرشفة في Gmail على الهاتف

4. يمكنك أيضا البحث عن رسالة بريد إلكتروني تحتوي على اسم المرسل في الأعلى والبحث عن رسائل البريد الإلكتروني المؤرشفة.

5. إذا كنت تريد نقل بريد إلكتروني مؤرشف إلى البريد الوارد الرئيسي، فافتح رسالة ما ثم اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي وحدد نقل إلى البريد الوارد.

6. كرر نفس الشيء مع جميع رسائل البريد الإلكتروني المهمة وانقلها إلى البريد الوارد الرئيسي لسهولة الوصول إليها.