عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو مش عارف تستخدمه.. إزاي توصل للرسائل المؤرشفة في Gmail

الرسائل المؤرشفة
الرسائل المؤرشفة في Gmail

يعد Gmail أحد أكثر خدمات البريد الإلكتروني استخداما حول العالم، هناك العديد من الأسباب التي تجعله تطبيق البريد الإلكتروني الأكثر شيوعا، من بينها إنه يدعم العمل على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة Chromebook وأجهزة iPhone وهواتف أندرويد والأجهزة اللوحية أيضا، فهو يتكامل مع وظائف جوجل القوية Google Workspace، ويستفيد بشكل كامل من إمكانات البحث الأفضل في فئتها من جوجل، ويضيف دائما ميزات جديدة رائعة.

ومن بين إحدى ميزات Gmail الرائعة هي أرشفة رسائل البريد الإلكتروني، والتي كانت متاحة عند إطلاق التطبيق بشكل رسمي في عام 2007، ولكن يمكن أن يكون خيار الأرشفة مفيدا لتنظيف صندوق بريد Gmail المزدحم بالرسائل، أو يمكنك أرشفة رسائل البريد الإلكتروني القديمة وغير الضرورية وإزالة الفوضى من البريد الوارد الرئيسي.

 

بخطوات بسيطة.. إزاي تنظم بريدك الوارد في الـ Gmail

ميزة جديدة من جوجل لزيادة مساحة Gmail.. كيف تستفيد منها؟

 

وبحسب ما ذكره موقع "androidpolice"، لا يقوم تطبيق Gmail بحذف رسائل البريد الإلكتروني المؤرشفة، لذا سيكون من السهل الوصول إليها مرة أخرى عندما تحتاج إليها، حيث يعمل جيميل على  نقل رسال البريد الإلكتروني المحددة إلى مجلد مختلف، وبمجرد أي أي رسالة كمؤرشفة ستختفي من الصفحة الرئيسية للتطبيق وستكون مرئية في مجلد الأرشيف لتتمكن من الوصول إليه بسهولة.

وبالنسبة لأولئك الغير مدركين، بعد التحديث الأخير لـ Gmail أصبح الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني المؤرشفة لم يعد سهلا، حيث لن تتمكن من العثور على المجلد بسهولة، ولم تعد جوجل تطلق عليه اسم الأرشيف في قائمة تسميات Gmail.

كيفية العثور على الرسائل المؤرشفة في Gmail

يمكنك العثور على رسائل البريد الإلكتروني الأرشيفية من صندوق الوارد في Gmail All Mail، إليك ما ستفعله:

الخطوة الأولى: قم بزيارة موقع Gmail على الويب.

الخطوة الثانية: بمجرد تسجيل الدخول إلى حسابك، انقر على خيار كل البريد All Mail، من القائمة الجانبية اليسرى.

الخطوة الثالثة: تظهر تسمية البريد الوارد بجانب رسائل البريد الإلكتروني الرئيسية الخاصة بك، رسائل البريد الإلكتروني التي لا تحتوي على تصنيفات هي رسائل مؤرشفة.

الخطوة الرابعة: قم بتمرير مؤشر الماوس فوق هذه الرسائل لرؤية رمز الأرشيف المعطل.

الرسائل المؤرشفة في Gmail على الويب

ابحث عن الرسائل المؤرشفة في Gmail على الهاتف

يقدم Gmail تطبيقات جوال غنية بالميزات على أجهزة أندرويد وآيفون، قد تقوم بأرشفة رسائل البريد الإلكتروني عن طريق الخطأ على Gmail للجوال حيث يتم تعيين الإيماءات الافتراضية لليسار أو اليمين على أرشفة الرسائل، إليك كيفية العثور على مثل هذه الرسائل على Gmail للجوال:

1. قم بتشغيل تطبيق Gmail على هاتفك.
2. لا تعمل مرشحات البحث المتقدم في Gmail على تطبيقات الجوال، اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في الأعلى وانتقل إلى كل البريد الوارد.
3. تحتوي رسائل البريد الإلكتروني المهمة على تصنيف '"لبريد الوارد" أما الرسائل المؤرشفة لا تحمل مثل هذا التصنيف.

الرسائل المؤرشفة في Gmail على الهاتف

4. يمكنك أيضا البحث عن رسالة بريد إلكتروني تحتوي على اسم المرسل في الأعلى والبحث عن رسائل البريد الإلكتروني المؤرشفة.
5. إذا كنت تريد نقل بريد إلكتروني مؤرشف إلى البريد الوارد الرئيسي، فافتح رسالة ما ثم اضغط على قائمة النقاط الثلاث في الجزء العلوي وحدد نقل إلى البريد الوارد.

6. كرر نفس الشيء مع جميع رسائل البريد الإلكتروني المهمة وانقلها إلى البريد الوارد الرئيسي لسهولة الوصول إليها.

الرسائل المؤرشفة في Gmail على الهاتف
Gmail البريد الالكترونى الرسائل المؤرشفة أرشيف جيميل أرشفة رسائل البريد الإلكتروني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضبط متهمين اعتدوا على صاحب ورشة بأسلحة بيضاء في الغربية

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

فتح تحقيق ومنع النشر.. قرارات عاجلة بعد الهجوم الإرهابي على وزارة الداخلية التركية

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

وقف استيراد البنزين والسولار العام المقبل.. الحكومة تكشف السبب وتفجر مفاجأة سارة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

موضوعات متعلقة

هاتف Xiaomi 13 من شاومي يتلقي نظام أندرويد 14

تعرف على مواصفات ومميزات وعيوب سامسونج Galaxy A55

عرض جبار.. خصم 52% على تابلت سامسونج جالاكسي تاب A7 لايت

أغلى موبايلات سامسونج.. اعرف أرخص دولة تشتري منها Galaxy Z Fold 5

ضد الانفجار.. نوكيا تطلق هاتفين صناعيين لأصحاب المهن الشاقة

كل ما تريد معرفته عن مزايا Android 14 المنتظر من جوجل

أجهزة محظورة من استخدام واتساب.. هل هاتفك موجود في القائمة؟

تشترى هونر Magic V2 ولا سامسونج Galaxy Z Fold 5.. مقارنة هتساعدك تقرر

ترشيحاتنا

مخدرات بحوالي 2.4 مليون جنيه.. سقوط عناصر اجرامية بمطروح والدقهلية

وزير الكهرباء: 13 دولة قدمت موافقتها على إتفاقيتي السوق العربية المشتركة من مصر والسعودية

بسبب الغيرة.. عامل ينهي حياة زوجته ويحتفظ بها 20 يوما في الخصوص

السكر بـ 12.5 والمكرونة بـ6.5 جنيه.. أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023

«أبوالغيط» يدعو الدول العربية لتسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء

قرعة مجموعات أبطال أفريقيا.. الأهلي يتجنب صن داونز وصدام محتمل مع بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لنشر ١٢.. أثارت السوشيال ميديا .. شاهد ماذا فعلت نانسي عجرم في فستانها بحفل دبي

مفاجأة للمواطنين| تراجع ملحوظ بأسعار البصل.. وهذا ثمنه في سوق العبور

الماميز قلبوا السوشيال ميديا.. شاهد أغرب تقاليع اللانش بوكس أول يوم دراسة

زلزال مدمر..تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن 3 أيام في أكتوبر

فيديو

تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

أزمة نفسية.. لاعب نيس الفرنسي يحاول القفز من فوق كوبري لسبب غريب /فيديوجراف

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ