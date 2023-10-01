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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة.. فيديو

صدى البلد

قدمت مذيعة صدى البلد ايمان عبد اللطيف تغطية اقتصادية جديدة حيث سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع، في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 1-10-2023.

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وشهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم ؛ على مستوى البنوك التي تعمل داخل السوق المصرية .

استقر  أقل سعر دولار مقابل الجنيه  ، مسجلا نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع  في بنوك " التنمية الصناعية، الأهلي المصري، مصر".

 

أما الذهب فاستمرت أسعار الذهب اليوم في مصر في التراجع بقوة، مقارنة بأسعار الأمس في محلات الصاغة، على خلفية انهيار سعر أوقية الذهب عالميا لأول مرة منذ شهر فبراير الماضي إذ تراجعت بقوة إلى مستويات 1,846 دولار بعد 2056، بفارق يزيد على 200 دولار.

ولعل أكثر ما يبحث عنه مشتري المصوغات المختلفة، والشبكة سعر جرام الذهب عيار 18، المفضل لدى شريحة كبيرة عند الشراء ، للمناسبات المختلفة خاصة الزواج.

وتراجع سعر الجرام عيار 18 اليوم في الأسواق ، إلى  1,847 جنيه، ليتراجع بشكل قوي من أعلى سعر في إبريل وهو 2500 جنيه، بينما تخطى الـ 2000 جنيه في وقت قريب.

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