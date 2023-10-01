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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سقوط أتوبيس مدرسة خاصة في مصرف بالمنوفية.. والتعليم: الإصابات بسيطة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن غرفة العمليات تلقت الآن خبرا يفيد بسقوط أتوبيس مدرسة خاصة في ترعة شنشور بمحافظة المنوفية.

وقال المصدر، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إن الحادث أدى إلى إصابة عدد من الطلاب بإصابات بسيطة دون حدوث أي وفيات.

امتحانات واجتماعات ومدارس جديدة.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمدرسة السيدة نفيسة ويشدد على «الحضور والانضباط»

وقد تبين إصابة 6 طلاب ومشرفة بكدمات، اثر انقلاب أتوبيس كان ينقلهم الي المدرسة،وجميع الاصابات عبارة عن كدمات وجروح وكسور ونزيف بالانف.

على جانب آخر، قام الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء خالد عبد العال، اليوم الأحد، بمتابعة انطلاق العام الدراسى الجديد 2023 / 2024، بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية للبنات التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، حيث يبلغ عدد الطالبات بها 603 طالبات، وعدد الفصول 16 فصلا.

وفي مستهل زيارتهما للمدرسة، حضر الدكتور رضا حجازى واللواء خالد عبد العال طابور الصباح وتحية العلم، وقدما التهنئة لجميع الطالبات والمعلمين والعاملين بالمدرسة بالعام الدراسى الجديد، متمنيان لهم عاما دراسيا موفقا.

وأكد الدكتور رضا حجازي أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ قائمة على ضمان الجودة، مشيرا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليا، والعمل على انتظام العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.

ووجه الوزير بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

التعليم توجه  عدة رسائل لطالبات المدرسة

كما وجه الوزير عدة رسائل لطالبات المدرسة، مؤكدا أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات؛ من أجل مصلحة الطلاب، وطمأنهن بأنه لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه المرحلة، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع يضم كافة الأطراف للخروج بالآليات المناسبة.

كما أشار الوزير إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسى، تتضمن أفضل المعلمين، كما وجه الوزير الطالبات بمشاهدة القنوات التعليمية، مؤكدا لهن أنها تضم أفضل وأمهر المعلمين، كما وجه بمشاهدة المنصات التعليمية.

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