رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية إخبارية جديدة حيث أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أن الوطن يحتاج أن نكون جميعا يد بيد من أجل رفعته، موضحا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية تبنى والتعاون يبني والحضور يبني، وأن السلبية لا تبنى الوطن، والتخاذل والكسل لا يبني الإنسان، لذلك كل المصريين مدعوين للمشاركة في الانتخابات الهامة جدا من أجل رسم صورة لمصر أمام العالم كله، وهذه الصورة يظهر فيها كل مواطن وكيفية شعوره بوطنه، وكيف ننظر لحاضرنا ومستقبلنا.

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وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري - إن الاستحقاق الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عمل وطني قوى وهام لكل مواطن مصري، لافتا إلى أن الكتاب المقدس يعلمنا إن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبنى.

وأوضح أن نجاح وطننا وازدهاره ونموه بكل الإنجازات التى نراها تمت بسواعد أبنائه، وأن كل مواطن يأخذ دوره ومسئولياته في بناء هذا الوطن العزيز على الجميع.