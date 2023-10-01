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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يثير الجدل باعتراضه على هدف ليفربول الملغي أمام توتنهام

محمد صلاح
محمد صلاح

أثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الجدل على هدف الريدز الملغي أمام توتنهام، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز، اعتذرت لنادي ليفربول على هدف لويس دياز الذي ألغي في مباراة توتنهام بالخطأ بداعي التسلل.

وقام محمد صلاح بوضع إعجاب على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، على تحليل نشرته شبكة "بي إن سبورتس" لهدف ليفربول الملغي، قبل أن يعود لحذفه.

ونشرت بي إن سبورتس الهدف الملغي مؤكدة بالخطوط أن هدف ليفربول صحيح ولا يوجد أي تسلل على دياز، وأن هناك خطأ من جانب تقنية الفيديو.

وتلقى ليفربول هزيمة دراميا بنتيجة (2-1) أمام مضيفه توتنهام، أمس، السبت، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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