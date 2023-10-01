طبيب سوري ارتكب هذا الفعل ضد ممرضة في السعودية.. والعقوبة رادعة

حكمت محكمة في السعودية على طبيب عربي يحمل الجنسية السورية بالسجن لسنوات لارتكابه فعل مشين.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية، إن محكمة الاستئناف في عسير، شددت حكمها على طبيب سوري، أدين بالتحرش بممرضة فلبينية.

وقررت المحكمة الحكم عليه بالحد الأعلى من نظام مكافحة التحرش بحبسه خمس سنوات، والتشهير به في وسائل الإعلام.

وقدمت الممرضة الفلبينية التي تعمل مع الطبيب في مستشفى خاص جنوب السعودية إلى إدارة المستشفى بشكوى، وأبلت الشرطة.

وذكرت الممرضة، أنها تعرضت للتحرش من طبيب بلمس جسدها في المستشفى.

وأضافت أن الطبيب اعتذر لها مبرراً فعلته بأنه كان يمزح وقدمت كل ذلك للسلطات.

وتسلمت النيابة العامة ملف القضية، وأمرت بإيقاف الطبيب على ذمة التحقيق على اعتبار أن جرائم التحرش من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.