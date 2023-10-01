عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة 126 محضرا بمخالفات تموينية بالدقهلية للنيابة العامة

حملة تمونية
حملة تمونية

 أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشددا على ضرورة تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.

وأوضح المحافظ  أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.


وقال محافظ الدقهلية إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن اسفرت عن تحرير 126محضرا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة.

 وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية.

واوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن السنبلاوين وجمصه وتمي الامديد والمنصورة وميت غمر وبني عبيد ودكرنس والمطرية ونبروه وشربين وميت سلسيل، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات التي تم ضبطها وكانت المحاضر عبارة عن محاضر نقص وزن ومحاضر تصرف في دقيق ومحاضر عدم إعلان عن اسعار و محاضر عدم وجود شهادة صحية ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر غش تجارى ومحاضر عدم وجود شهادات صحية.

 كما تم توجيه 44 انذار لعدد من المخابز لنقص وزن ونقص مواصفات هذا باضافة لمحاضر تجميع بطاقات تموينية وتم التحفظ علي 25 كجم لحم بلدى و441 كجم منتجات لحوم متنوعة و500 لتر سولار و17 طن اعلاف متنوعة و20 كرتونه حلويات شرقيه وحلويات المولد وزن الوحدة 150 كجم و80 علبة سجائر و6 طن دقيق 72٪ وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

FB_IMG_1696161568089
FB_IMG_1696161568089
FB_IMG_1696161563619
FB_IMG_1696161563619
FB_IMG_1696161559097
FB_IMG_1696161559097
FB_IMG_1696161554897
FB_IMG_1696161554897
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بالدقهلية رؤساء الوحدات المحلية عدد من مراكز وكيل وزارة التموين بالدقهلية وكيل وزارة التموين نطاق المحافظة منع الغش التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

عاصم الجزار يزف بشرى للمواطنين: زيادة الدعم على وحدات الإسكان 35٪؜

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

شوبير يوجه رسالة تحذيرية لـ إمام عاشور.. تفاصيل

البصل رخص.. هبوط أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم الأحد

موضوعات متعلقة

بدء الدراسة بمدارس الدقهلية وتوافد الطلبة وانتظامهم.. صور

ترشيحاتنا

انتصار أكتوبر في عيون السينما.. أفلام تناولت معركة التحرير واستعادة الأرض

وزير النقل يكشف عن مفاجأة هامة للمصريين عن موعد عمل مونوريل شرق النيل

كامل الوزير: صرفنا تريليون و100 مليار جنيه على مشروعات المترو والجر الكهربائي

كامل الوزير: 1.2 مليون راكب سكة حديد يوميا..و5 ملايين طن بضائع سنويا

وزير النقل: لن نستورد أي وحدة متحركة بحلول عام 2024 |فيديو

أبو الغيط: مصادر الطاقة وسيلة للنمو والازدهار وليست أداة ضغط أثناء الأزمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار أسرة الفنان محمد فريد خلال تشييع جنازته بمسجد الحصري |صور

فيديو صادم.. رجل يعثر على أفعى نحاسية سامة داخل عربة طفلته في أمريكا

صحي وغير مكلف .. طريقة عمل اللبن الرايب

كشف مفاجأة عن سبب الحريق..شاهد| ماذا قال عريس زفاف الحمدانية العراقي بأول ظهور؟

فيديو

رسالة من البابا تواضروس للمصريين.. وما علاقتها بالانتخابات الرئاسية؟

لحقت به ابنته بعد ساعات.. وفاة اليوتيوبر السعودي إبراهيم السهيمي في حادث.. فيديوجراف

وقعوا في بعض.. مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يفتح النار على مخرج العمل.. فيديوجراف

في حاجة في الفيديو.. لقاء سويدان توثق واقعة صفعها لـ ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ