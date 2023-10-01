السعودية .. تحذير من الأرصاد بشأن طقس بعض المناطق

حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من هطول أمطار على منطقة تبوك والمدينة المنورة وحائل.

وكتب المركز السعودي للأرصاد، علي منصة “إكس”، أن “منطقة تبوك تشهد هطول أمطار تصل لحد السيول وتصحبها رياح تؤدي إلى شبه انعدام بالرؤية”.

وأضاف أن “منطقة المدينة المنورة تتأثر بأمطار خفيفة وصواعق رعدية تصحبها رياح تؤثر على مدى الرؤية حتى الساعة التاسعة مساء، وتؤثر على المهد، بدر، وادي الفرع”.

ولفت إلي أن “منطقة حائل تتأثر بأمطار خفيفة مصحوبة بصواعق رعدية ورياح تؤدي إلى تدن الرؤية الأفقية وتؤثر على الحائط، السليمى، الشملى”.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة بمناطق ومحافظات المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بأن الفرصة مستمرة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.