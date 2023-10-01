وفقا للائحة.. حالات تمنع الموظف من الحصول على مرتبة ممتاز بتقرير الأداء

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لسنة 2016، آلية عمل موظفي الجهاز الإداري للدولة والتي تشمل جميع التفاصيل من شروط التعيينات والترقيات ومدة الإجازات، أيضا أوضحت اللائحة الحالات التي تمنع الموظف من الحصول على تقويم أداء بمرتبة ممتاز.

ونصت المادة (77) على أن يتم ترتيب الموظفين فى كل تقسيم تنظيمى داخل الوحدة تنازلياً وفقاً لدرجات تقارير تقويم الاداء لتحديد مراتب تقويم الاداء وصولا لمنحنى الطبيعى للأداء.

ووفقا للمادة (78) فإنه لا يجوز تقويم أداء الموظفة بمرتبة ممتاز فى الحالات الاتية :

إذا وقع عليه جزاء الخصم من الاجر لمدة أو لمدد تزيد على ثلاثة ايام أو بجزاء أشد خلال السنة التى يوضع عنها التقرير .

إذا كان من شاغلى احدى الوظائف القيادية أو وظائف الادارة الاشرافية ووقع عليه أى جزاء خلال السنة التى يوضع عنها التقرير.

إذا أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه دون عذر مقبول، أو لم يجتزه بنجاح.

كما أشارت المادة (79) إلي إنه فى حالة نقل الموظف من جهة الى أخرى، تعد الجهة المنقول منها تقريرا عن تقويم أدائه خلال مدة عمله بها، وتُرسله إلى الجهة المنقول اليها للاسترشاد به عند تقويم أدائه.

وفى حالة ندب الموظف، تختص الوحدة التى قضى بها المدة الاكبر من السنة التى يُعد عنها التقرير، بوضع التقرير النهائى عنه، وفى حالة التساوى بين المدتين ترسل الجهة المنتدب منها تقرير أداء الموظف إلى الجهة المنتدب إليها للاعتداد به عند وضع التقرير النهائي.