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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وادي دجلة بطلا للنسخة الأولى لبطولة كأس السوبر لسيدات كرة القدم

صدى البلد

توج فريق وادى دجلة لسيدات كرة القدم، بقيادة وائل السيد، بلقب كأس السوبر المصرى موسم "2022-2023” الذي يقام لأول مرة في التاريخ، عقب فوزه على نظيره توت عنخ آمون بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد على ملعب استاد حسن الشاذلي بنادى الترسانة.
ففى الشوط الأول تقدم فريق وادى دجلة، بإحراز هدفه الأول عن طريق لاعبته مروة توفيق فى الدقيقة 38 ، وفى الشوط الثاني أحرزت نهى ممدوح الصلح الهدف الثانى لفريقها وادى دجلة فى الدقيقة 52 وقلصت حلا مصطفى الفارق بتسجيل هدف لفريقها توت عنخ امون فى الدقيقة 59 وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انتقالها لفريق توت عنخ آمون قادمة من وادى دجلة لتسجل فى شباك فريقها السابق وتنتهى المباراة بفوز وادى دجلة بهدفين مقابل هدف وتتويجه بالمسابقة المحلية لأول مرة في تاريخه.
وحرصت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على ملف الكرة النسائية، على حضور اللقاء وتسليم الكأس للفريق الفائز.
واستحدث مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بطولة كأس السوبر للكرة النسائية لأول مرة، ضمن مساعي الاتحاد لتطوير الكرة النسائية ودعمها للمنافسة بقوة على الألقاب الدولية والقارية.
يذكر أن فريق وادى دجلة توج بلقب الدوري الموسم الماضي، فيما توج فريق توت عنخ امون، بقيادة احمد رمضان جاد، بلقب كأس مصر بعد الفوز على مركز شباب الاميرية بنتيجة 2-1.
 

 

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