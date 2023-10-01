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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المصريين الأحرار: «حكاية وطن» مؤتمر يروي قصة استعادة وبناء الدولة بالأرقام

صدى البلد

تحدث الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عن مؤتمر حكاية وطن، وما طرح خلاله من أرقام تكشف حجم التنمية خلال السنوات الماضية. 

وأضاف عصام خليل، خلال مداخلة هاتفية مع قناة “اكستر نيوز”: “مؤتمر حكاية وطن هو مؤتمر حكاية استعادة وبناء وطن، والأرقام التي تم ذكرها، واضحة وثابتة، ولا يمكن الاختلاف عليها”. 

التجارب التنموية

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أنه على الجميع الاصطفاف يدا واحدة خلف القيادة والرئيس السيسي، لافتا إلى أن التجارب التنموية حتى تتم؛ تحتاج إلى سنوات كثيرة، حيث أن التجربة الماليزية استغرقت 40 عاما حتى وصلت لما هي عليه الآن. 

الدكتور عصام خليل التجربة الماليزية الرئيس السيسي السيسي المصريين الأحرار

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