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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. نداء عاجل من "الغذاء والدواء" بشأن القهوة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، إلي اتباع الطريقة الصحيحة لتخزين القهوة، والالتزام بمعدل الشرب اليومي الموصى به.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية، بعدم استخدام معدات القهوة لأغراض أخرى، أو وضع سائل آخر غير القهوة فيها لما قد يسببه من خطر التلوث، وكذلك المحافظة على تنظيفها بشكل مستمر.

وأكدت "الغذاء والدواء" السعودية على ضرورة تخزين القهوة ومكوناتها في حاوية أو وعاء محكم الإغلاق مصنوع من السيراميك أو معدن مقاوم للصدأ، وإبعادها عن أشعة الشمس، والتخزين في مكان جاف أو بالتجميد في الفريزر لتجنب نمو الفطريات.

ونصحت بالتخلص من القهوة عند ملاحظة أي علامة على وجود العفن فيها.

ودعت "الغذاء والدواء" السعودية ، إلى ضرورة الالتزام في الاستهلاك اليومي للقهوة وألا يتجاوز معدل الاستهلاك اليومي للبالغين “400” مليجرام بما يعادل 3 أكواب من القهوة السوداء بسعة 250 مل أو 15 فنجان من القهوة السعودية بسعة 50 مل.

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ونصحت المرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين إلى الحد من استهلاك المنتجات ذات المحتوى العالي من الكافيين، وألا تتجاوز كميتها في اليوم عن 200 مليجرام.

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية القهوة

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