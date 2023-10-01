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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الإعلام الكويتية توقع عقد إنشاء منصتها الرقمية الشاملة بقيمة تتجاوز 15 مليون دولار

عبدالرحمن المطيري
عبدالرحمن المطيري وزير الإعلام الكويتي

أعلنت وزارة الاعلام الكويتية  توقيع العقد الخاص بمزايدة إنشاء منصة رقمية متكاملة للوزارة متمثلة في منصة إعلامية مرئية ومسموعة عبر الإنترنت والذي  يمتد 5 سنوات بقيمة تتجاوز 15 مليون دولار، ويتضمن حصول الوزارة على 10 في المئة من صافي أرباح المنصة، وأن تتحمل الشركة الفائزة بالمزايدة، الإنشاء والتشغيل والتسويق للمنصة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام بدر العنزي، إنه بتوجيهات مباشرة من وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري، تم توقيع العقد؛ بعد أخذ كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في الدولة والتأكد من صحة جميع الإجراءات الخاصة بالعقد الذي يعد الأول من نوعه والأعلى إيراداً في مجاله للوزارة بعوائد متوقع أن تكون غير مسبوقة.

وأكد العنزي أن المنصة الإعلامية الرقمية المرئية والمسموعة عبر الإنترنت تعنى ببث المحتوى الإعلامي بطريقة تتجاوز الطرق والنماذج التقليدية لنقل المحتوى من خلال جميع التطبيقات الممكنة لافتاً إلى أن المنصة ستسمح للمستخدم بالوصول للمحتوى التلفزيوني الذي يرغب به عبر الإنترنت من خلال اشتراكه الخاص بالمنصة .

وأشار إلى أن هذا العقد- الذي يحظى بمتابعة مستمرة من وكيل وزارة الإعلام الدكتور ناصر محيسن- يأتي ترجمة لمرتكزات استراتيجية وزارة الإعلام فيما يتعلق بتطبيق التحول الرقمي في الوزارة وتطوير البنية التحتية وتعظيم الإيرادات.

التحول الرقمي تطبيق التحول الرقمى تطوير البنية التحتية

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