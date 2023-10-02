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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حكاية وطن.. كامل الوزير يكشف عن مشروع تاريخي

وزير النقل المهندس
وزير النقل المهندس كامل الوزير

كشف وزير النقل المهندس كامل الوزير، الأحد، عن مشروع تاريخي سوف تشهده منطقة أبو سمبل لأول مرة في تاريخها.

أوضح كامل الوزير خلال حديثه في جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن جلسات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، أنه جرى التخطيط لإنشاء 3 خطوط لشبكة القطار الكهربائي السريع تربط كل مصر ببعضها، إذ ستربط البحرين الأبيض والأحمر، شمال وجنوب مصر، وكل مناطق الصناعة والزراعة بعضها ببعض.

وأضاف كامل الوزير أن "القطار الكهربائي السريع سيدخل منطقة أبو سمبل، وهذه هي المرة الأولى التي يدخلها قطار في تاريخها، إذ كان يذهب السياح إلى هناك بالطائرة ويغادرونها في اليوم نفسه، وهذا القطار سيمر بكل محافظات الصعيد".

ولفت كامل الوزير إلى أن القطار الإقليمي الأول في مصر موجود في القاهرة ووصل إلى الإسكندرية ويتنقل في أرض المعارض بالتجمع الخامس وسيراه كل المصريين في 5 نوفمبر المقبل، وأضاف: "بدأنا بالقطار الإقليمي الذي سيمر بكل المراكز وليس القطار السريع".

وانطلق، السبت 30 سبتمبر، مؤتمر "حكاية وطن " ويستمر حتى 2 أكتوبر بفندق الماسة في العاصمة الجديدة برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلًا عن عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.

ويشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.

الرد على استفسارات المواطنين

كما تقوم القيادة السياسية خلال المؤتمر بالرد على استفسارات المواطنين في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية.

كامل الوزير وزير النقل مشروع تاريخي أبو سمبل منطقة أبو سمبل

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