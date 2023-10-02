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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هشام نصر يكشف عن رأيه فى المنافسة مع هاني العتال على منصب نائب رئيس الزمالك

صدى البلد

 

أكد هشام نصر المرشح على منصب نائب رئيس نادي الزمالك فى الانتخابات المقبلة والمقرر لها يوم 20 أكتوبر المقبل.

وقال هشام نصر فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" المنافسة مع هاني العتال على الفوز بمنصب نائب رئيس نادي الزمالك ، شريفة وأنا قبل أن أكون لاعب كرة يد أو رئيس للاتحاد المصري لكرة اليد السابق ، الا إني مهندس ، ولدي أفكار لنادي الزمالك.

واضاف:" لدي رؤية إنشائية كبيرة لصالح نادي الزمالك ، وارغب فى أن يكون النادي فى أفضل صورة والاستفادة من جميع إمكانيات النادي.

واضاف:" وأنا رئيس للاتحاد المصري لكرة اليد حققنا أفضل النتائج.

وتابع:" أجواء الانتخابات رائعة للغاية وجميع المرشحين عندما تحدث اى مقابلة يكون السلام بشكل رائع.

هانى العتال هشام نصر رئيس نادي الزمالك مجدي عبد الغني نائب رئيس نادي الزمالك نائب رئيس الزمالك

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