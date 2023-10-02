مفاجأة حول قرار إيقاف حكم مباراة الزمالك والمقاولون .. تفاصيل

كشف الإعلامي هاني حتحوت، ما دار بين البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، وأمين عمر حكم مباراة الزمالك والمقاولون العرب، في الاجتماع العاصف، عقب المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الثانية بالدوري المصري.

وقال حتحوت، أثناء تقديم برنامج «الماتش» المذاع عبر «صدى البلد»، إن بيريرا سأل أمين عمر «كيف تكون حكما محترفا وتتحدث بشكل خاطئ في اعتبارات القانون؟».

وأضاف حتحوت، بأن أمين عمر رد قائلًا: «لم أكن أعلم أن الميكروفون مفتوح والحديث مذاع»، فرد عليه بيريرا «هذه ليست الأزمة، ما حدث أظهر لي أنك تتحدث بشكل خاطئ في أمور متعلقة بالقانون».

وواصل تصريحاته، بأن أمين عمر قال لبيريرا: «حكم الفيديو عرض لي زوايا تصوير أحدثت لدي نوعًا من اللبس»، لكن بيريرا قال له: «كل الزوايا كانت واضحة، ولا أعلم كيف يستدعيك حكم الفيديو وتتحدث خطأ في اعتبارات القانون».

واختتم الإعلامي هاني حتحوت، حديثه بأنه تقرر إيقاف أمين عمر 4 مباريات بعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب.

https://www.youtube.com/watch?v=4Aci3Dx9sGI