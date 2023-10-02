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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

علاء ميهوب: فوز مودرن فيوتشر على سينجيدا بالكونفدرالية جاء بعد «حرقة دم»

صدى البلد

 

قال علاء ميهوب مدير الكرة بنادي مودرن فيوتشر، إن فريقه بدأ بشكل رائع أمام سينجيدا التنزاني، في إياب دور الـ32 بالكونفدرالية، رغم قوة المنافس الذي ظهر بشكل مميز.

وأضاف ميهوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المنافس ظهر بأداء أفضل بكثير مما كان عليه على ملعبه، خاصة وأن الأمور تصعبت على فيوتشر بعد هدف التقدم.

وأشار إلى أن طرد محمد رزق أثر بشكل كبير على أداء الفريق، إلا أن الـ10 لاعبين المتواجدين في الملعب، أدوا بأداء أكثر من رائع، واستطاعوا تسجيل الهدف الثالث ثم الرابع، لضمان التأهل إلى دور المجموعات.

وأوضح أن مودرن فيوتشر فريق كبير ويمتلك طموحات عالية تؤهله للاستمرار في كافة البطولات التي يشارك فيها، مضفيًا «فوز جاء بتعب وحرقة دم وسعيد بأن يكون مودرن فيوتشر الضلع الرابع للكرة المصرية في البطولات الإفريقية».

وواصل علاء ميهوب «توقعت هدف التعادل لسينجيدا بسبب هبوط إيقاع فريق مودرن فيوتشر، وعلي زعزع لاعب واعد، لكنه لم يكن في مستواه الأمر الذي اضطر الجهاز الفني استبداله، وخرج غاضبًا من مستواه المتراجع».

واستكمل تصريحاته، بأن عمر كمال لاعب مميز للغاية وجاهز للعب في أي مركز يشارك فيه بالملعب، مشددًا أنه من النوعية المقاتلة، بينما محمد محمود يتدرب بشكل مميز ولديه الرغبة في العودة إلى الملاعب.

وعن شكوى إنبي من احتمالية مشاركة مودرن فيوتشر في السوبر المصري، قال ميهوب، إن إنبي يقدم شكواه بصورة مبكرة قبل مواجهته مع الأهلي في الكأس لأن احتمالات فوزه ضعيفة، مضيفًا «أشجع مودرن فيوتشر والأهلي الذي أنتمي إليه للأبد».

https://www.youtube.com/watch?v=SNhNt01TW5I

الكونفدرالية مودرن فيوتشر

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