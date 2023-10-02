ناصر ماهر يكشف موقفه من الانضمام للزمالك

قال ناصر ماهر لاعب مودرن فيوتشر، إن فريقه كان الأفضل أمام سينجيدا التنزاني، واستحق الفوز برباعية مقابل هدف، في إياب دور الـ32 بكأس الكونفدرالية.

وأضاف ناصر ماهر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن المدير الفني للفريق، أبلغه بأن مشاركته اساسيًا ستجعل المنافس يُركز معه، وهو ما اضطره للدفع به كبديل.

وأشار إلى أنه لديه طموحات كبيرة في ظل وجوده مع فريق مميز للغاية، مضيفًا «أحتفظ بطموحاتي لكن من بينها التواجد في منتخب مصر كونه هدفًا رئيسيًا، والحصول على بطولة مع فريقي».

وعن احتمالية انتقاله إلى نادي الزمالك، رد ناصر ماهر ضاحكًا: «الزمالك نادي كبير ولديه لاعبين على أعلى مستوى، ولن أتحدث أكثر من ذلك».

https://www.youtube.com/watch?v=G1zNDZLzGvU