هشام نصر يعلق على أزمة حسين لبيب مع جمهور الأهلي

قال هشام نصر المرشح على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن العلاقة بين مجلس الزمالك القادم والنادي الأهلي، تتوقف على مبادرة الأخير، مؤكدًا أنه يتمنى أن تكون طيبة بين الطرفين.

وأضاف نصر، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن ما حدث بين حسين لبيب المرشح على منصب الرئيس وجمهور الأهلي، أمور طبيعية وتحدث، واصفًا المشهد بـ«شد وجذب في الإطار».

وواصل تصريحاته «موضوع الكباري بين الأندية سيء ولا نتمنى رؤيته، لأنه حدث كثيرًا طيلة الفترة الماضية، أشهرها أزمة محمود كهربا الذي انضم للأهلي، وكذلك إمام عاشور».

واستكمل «كل الجماهير تعرف حجم مشاكل الزمالك، وإدارة النادي السابقة أخطأت فى ملف إمام عاشور، وهو ما ترتب عليه رحيل اللاعب إلى المنافس بهذه الطريقة».

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