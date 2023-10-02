هشام نصر: حزين على محتوى قناة الزمالك.. وهدفنا تأسيس شركة الكرة

قال هشام نصر المرشح على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه حزين على المحتوى الذي تقدمه قناة الزمالك التي تعد بعيدة للغاية عن المشهد، واصفًا إياها بـ«مجرد اسم».

وأضاف نصر، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن قناة الزمالك لا تحتوي على أي إعلانات، وعبارة عن صرف فقط بدلًا من أن تكون أحد موارد النادي.

وأشار إلى أن هناك منظومة وخطة واضحة لتطوير قناة الزمالك، حال نجاحه في الانتخابات ضمن قائمة حسين لبيب، موضحًا أن الجمهور له تأثير على الجمعية العمومية في انتخابات النادي.

واختتم هشام نصر تصريحاته «هدفنا تأسيس شركة كرة بنادي الزمالك، وسأخدم النادي سواء من الخارج أو الداخل لأننا نعمل لمصلحة النادي فقط».

https://www.youtube.com/watch?v=vWwW-6HPOEU