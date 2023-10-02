هشام نصر: الزمالك بيتي الأول.. وانتخابات النادي الماضية ليست عادلة

قال هشام نصر المرشح على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إنه يعتبر الزمالك بيته الأول، وهو ما دفعه للترشح لتلبية النداء، بعد حاجة النادي لمد يد العون على المستوى الإداري والرياضي.

وأضاف نصر، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن قرار إجراء انتخابات هو الأفضل، بدلًا من الاستعانة بلجان لإدارة النادي، لا سيما وأن سلطاتها مُحددة ويتم تحجيمها.

وأشار إلى أن خوضه انتخابات الزمالك على منصب النائب في القائمة التي يرأسها حسين لبيب، جاء بعد توافق كبير بينهما، في ظل إيمانهما بالعمل الجماعي، موضحًا «لدي فكر أكثر في الهندسة وهو يمتلك فكر أفضل في الماليات».

وأوضح أن ترشحه على منصب الرئيس كان ضمن أولوياته، إلا أنه فضل خوض الانتخابات على منصب النائب بعد ترشح حسين لبيب على منصب الرئيس، مضيفًا «انتخابات الزمالك مختلفة تمامًا عن كل الانتخابات الماضية التي لم تكن عادلة وكانت سلبية في ظل عدم تنقية العضويات».

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