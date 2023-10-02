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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار حاسم من اتحاد الكرة حول إعادة مباراة الزمالك والمقاولون

صدى البلد

حسم عامر حسين، عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، الجدل حول إمكانية إعادة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في بطولة الدوري الممتاز.


وقال حسين لبرنامج “جمهور الثالثة” الذي يذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "أي مباراة يتم إعادتها في حالة واحدة فقط، وهي اعتراف الحكم بالخطأ المتعمد في تقريره، وذلك لم يحدث من أمين عمر حكم اللقاء، ولهذا لن تعاد المواجهة".

وأضاف: "عقوبات الحكام يتم الإعلان عنها من خلال لجنة الحكام، وهذا أمر خاص بهم وليس من اختصاصنا".

وواصل: "تحديد مواعيد إقامة المباريات يتم وفقا لعدة ظروف مثل النقل التلفزيوني، والموافقات الأمنية، كما يتم إبعاد الأندية الجماهيرية حتى لا تقام مواجهاتها في توقيت واحد، وذلك حتى لا تتشاجر الجماهير في المقاهي على متابعة اللقاءات".

وزاد: "أما شكوى إنبي حول لعب أول مباراتين الساعة 4 مساء فلا أعرف سببها، ولكن الفريق سوف يلعب 5 مواجهات متتالية في تمام الساعة 7 مساء".

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