عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيروس كورونا يمنع بنزيما من مشاركته مع الاتحاد

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية سعودية عن صدمة كبرى بشأن غياب الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم فريق اتحاد جدة السعودي، عن المشاركة مع فريقه الفترة الأخيرة.

 

غياب بنزيما عن المشاركة مع اتحاد جدة 
وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة عن معاناة بنزيما من إصابة عضليه قوية، وانها السبب في عدم مشاركته في مباريات الاتحاد في الفترة الأخيرة.

وكشف الصحفي السعودي الموثوق سامي القاضي، أن كل الأنباء المنتشرة عن معاناة كريم بنزيما من إصابة عضلية غير صحيح، ولكن اللاعب يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار القاضي إلى أن بنزيما يعاني من الإصابة بفيروس كورونا منذ 12 يوما تقريبا، عندما كان خارج السعودية وتعافى الآن منه.

اتحاد جدة إصابة بفيروس كورونا الاصابة بفيروس كورونا الفرنسي كريم بنزيما فيروس كورونا كريم بنزيما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. الصور الأولى

نشوب حريق في مديرية أمن الإسماعيلية

النيران أضاءت السماء| اللقطات الأولى من حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو وصور

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

تعليق صادم من مي حلمي عن انفصال طليقها محمد رشاد وخطيبته

تدفق المياه أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين.. تطور جديد في سد النهضة

ترشيحاتنا

حرب النفوذ.. الولايات المتحدة تتلقى صفعة قوية من جيرانها بسبب روسيا

17 حالة اختناق في حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو وصور

خصم خاص للصحفيين على الأدوات المدرسية فى مكتبات "أشرف على فايد"

أسعار قطع غيار ميتسوبيشي لانسر من موديل 2005 لـ 2012| تفاصيل

قرار عاجل بشأن 3 أشخاص في واقعة النقد الأجنبي

إلغاء قانون المساعدات.. الولايات المتحدة توجه صفعة لـ أوكرانيا بشأن إمدادات الأسلحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير الفول الإسكندرانى

بسبب الجنسية| ابن أنغام يضعها بمرمى النيران.. والإعلام الكويتي يهاجمها

بعد معاناتها مع المرض النفسي ل 30 سنة.. اطلالة انيقة غادة عبد الرازق وبنتها واحفادها

أبيضx أسود.. جومانا مراد تثير الجدل بإنوثتها من مهرجان الإسكندرية

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ