فيروس كورونا يمنع بنزيما من مشاركته مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية سعودية عن صدمة كبرى بشأن غياب الفرنسي كريم بنزيما نجم هجوم فريق اتحاد جدة السعودي، عن المشاركة مع فريقه الفترة الأخيرة.

غياب بنزيما عن المشاركة مع اتحاد جدة

وانتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة عن معاناة بنزيما من إصابة عضليه قوية، وانها السبب في عدم مشاركته في مباريات الاتحاد في الفترة الأخيرة.

وكشف الصحفي السعودي الموثوق سامي القاضي، أن كل الأنباء المنتشرة عن معاناة كريم بنزيما من إصابة عضلية غير صحيح، ولكن اللاعب يعاني من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار القاضي إلى أن بنزيما يعاني من الإصابة بفيروس كورونا منذ 12 يوما تقريبا، عندما كان خارج السعودية وتعافى الآن منه.