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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أرخص سعر لـ هاتف آيفون iPhone 13 في السوق.. وأفضل موبايل Oppo بمعالج كوالكوم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

دراسة: الذكاء الاصطناعي يمكنه قياس مستويات الاكتئاب بطريقة دقيقة مستقبلا


كشفت دراسة جديدة أن الذكاء الاصطناعي في المستقبل يمكنه أن يقيس مستويات الاكتئاب بطريقة دقيقة مثلما يتم قياس ضغط الدم أو معدل ضربات القلب، حيث يمكنه القدرة على تحديد إشارات الدماغ المرتبطة بالتعافي من الاكتئاب.

تعرف على أرخص سعر لـ هاتف آيفون iPhone 13 في السوق


يعد هاتف iPhone 13 من شركة أبل الأمريكية واحدا من أكثر هواتف آيفون طلبا، حيث كان الهاتف الأكبر طلبا في هواتف آيفون العام الماضي 2022، نظرا لما يقدمه من قيمة كبيرة مع مواصفات متميزة للغاية وسعر مناسب نسبيا عن باقي هواتف سلسلة iPhone 13 و iPhone 14.

 

واتساب WhatsApp يفاجئ مستخدميه بهذه الميزة


يستعد تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لإطلاق واحدة من أفضل الميزات خلال الفترة المقبلة، حيث يشير تقرير جديد إلى أن التطبيق يعتزم طرح ميزة جديدة للرد على الصور ومقاطع الفيديو.

 

بسعر مناسب جدا.. أفضل موبايل أوبو Oppo بمعالج كوالكوم


يتميز هاتف Oppo A76 من شركة أوبو الصينية بعدد من المواصفات الكبيرة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، مع سعر مناسب للغاية بالنسبة للشباب والفئة المتوسطة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الهواتف.

 

معالج كوالكوم وكاميرا 108 ميجابكسل.. أقوى موبايل سامسونج في الفئة المتوسطة


يعد هاتف Galaxy A73 من شركة سامسونج واحدا من أقوى هواتف الفئة المتوسطة التي يمكن شرائها، والتي تتميز بمواصفات قياسية بدءا من الشاشة والكاميرا الفائقة إلى المعالج القوي والبطارية ذات السعة الكبيرة.

 

تروج له الممثلة الهندية أنوشكا شارما.. وان بلس تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي


تستعد شركة OnePlus “وان بلس” الصينية إطلاق هاتف جديد قابل للطي خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت عدة تسريبات مقاطع فيديو تظهر الممثلة الهندية، أنوشكا شارما تروج للهاتف تمهيدا لإطلاقه.

 

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