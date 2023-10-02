أخبار التكنولوجيا| أرخص سعر لـ هاتف آيفون iPhone 13 في السوق.. وأفضل موبايل Oppo بمعالج كوالكوم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



كشفت دراسة جديدة أن الذكاء الاصطناعي في المستقبل يمكنه أن يقيس مستويات الاكتئاب بطريقة دقيقة مثلما يتم قياس ضغط الدم أو معدل ضربات القلب، حيث يمكنه القدرة على تحديد إشارات الدماغ المرتبطة بالتعافي من الاكتئاب.



يعد هاتف iPhone 13 من شركة أبل الأمريكية واحدا من أكثر هواتف آيفون طلبا، حيث كان الهاتف الأكبر طلبا في هواتف آيفون العام الماضي 2022، نظرا لما يقدمه من قيمة كبيرة مع مواصفات متميزة للغاية وسعر مناسب نسبيا عن باقي هواتف سلسلة iPhone 13 و iPhone 14.



يستعد تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp لإطلاق واحدة من أفضل الميزات خلال الفترة المقبلة، حيث يشير تقرير جديد إلى أن التطبيق يعتزم طرح ميزة جديدة للرد على الصور ومقاطع الفيديو.



يتميز هاتف Oppo A76 من شركة أوبو الصينية بعدد من المواصفات الكبيرة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، مع سعر مناسب للغاية بالنسبة للشباب والفئة المتوسطة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الهواتف.



يعد هاتف Galaxy A73 من شركة سامسونج واحدا من أقوى هواتف الفئة المتوسطة التي يمكن شرائها، والتي تتميز بمواصفات قياسية بدءا من الشاشة والكاميرا الفائقة إلى المعالج القوي والبطارية ذات السعة الكبيرة.



تستعد شركة OnePlus “وان بلس” الصينية إطلاق هاتف جديد قابل للطي خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت عدة تسريبات مقاطع فيديو تظهر الممثلة الهندية، أنوشكا شارما تروج للهاتف تمهيدا لإطلاقه.