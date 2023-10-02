جريمة مروعة.. فتاة وأسرتها يتخلصان من زوجها في 9 دقائق بالقليوبية

عرضت قناة العربية مصر، تقرير فيديو بعنوان " طلب عودة زوجته إليه فأنهى حياته شقيقها.. أسرة عامل بالقليوبية تروي تفاصيل رحيله بطريقة مروِّعة".

وكشفت القناة أن هناك جريمة مروعة شهدتها محافظة القليوبية، حينما لقي سائق توك توك مصرعه، على يد شقيق زوجته.

وأوضحت القناة أن خالة المجني عليه إسلام سمير، كشفت تفاصيل جديدة عن الواقعة قائلة:" أبن أختي حد محترم جدًا، وقتل على يد زوجته، وأشقاء زوجته، في شقته".

وأكدت أن إسلام المجني عليها، ذبح داخل شقته، وأن الخلاف بينه وبين زوجته لا يصل لهذا الأمر.

وتابعت :" إسلام المجني عليه، لديه طفل، وطفله، وأن الجريمة حدثت في 9 دقائق".

وفي نفس السياق قال محمود سمير، شقيق المجني عليه، إنه تلقى اتصال هاتفي يفيد أن شقيقه في مشكلة، وأثناء الوصول، وجده الطعنة في رقبته.

وأوضح أنه يطالب بالقصاص، وأن شقيقه قتل غدرًا وبدون سبب.