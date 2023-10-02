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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح النسخة الثانية للمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات 2023

صدى البلد

انطلقت اليوم فعاليات النسخة الثانية للمعرض والمؤتمر الدولي "مصر للمياه والصرف الصحي والبنية التحتية - الاقتصاد الأزرق"، والتي تُنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمنظم الرسمي لأجنحة الحكومة الألمانية تحت رعاية مجلس الوزراء، ووزارات (الإسكان – الشباب والرياضة – شئون البيئة – التعاون الدولي – الانتاج الحربي)، وذلك خلال الفترة من 1-3 أكتوبر 2023 في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة.

وأوضح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المعرض في نسخته الثانية يُعد استمراراً لمسيرة تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأهمية التعاون متعدد الأطراف في مواجهة التحديات التنموية ودفع مجالات التعاون المشترك والدعم الفني في مختلف المجالات، بما يعزز رؤية مصر التنموية وبرنامج عمل الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠

وأكد رسلان، أن تنظيم المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات، يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، موضحاً أن المعرض يمثل منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث الابتكارات وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الألمانية في تقنيات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي والصناعي والحمأة والطاقة النظيفة وتحلية المياه.

ولفت رئيس القابضة للمياه، إلى  أن المعرض يُعد عامل جذب لباقي الدول الأوروبية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي في مصر، من خلال انشاء منصات تتيح للشركات والمصانع الدولية والأوروبية التواصل مع نظرائهم في السوق المصرية لتوطين الجديد في تكنولوجيات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتدوير المخلفات والطاقة النظيفة، لافتاً إلى أن مشاركة   شركة ألمانية بالمعرض من الرسائل الهامة لتشجيع وتحفيز المستثمرين على الاستثمار في مصر وتعزيز توطين الصناعة المحلية.

وخلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمعرض، قال الدكتور رفعت عبد الوهاب، أن المعرض في نسخته الثانية يٌعد مناخاً ملائماً لتوطين صناعة تكنولوجيا مياه الشرب والصرف الصحي وتدوير المخلفات والطاقة النظيفة من خلال التواصل المباشر مع الشركات الدولية والأوربية، مشيراُ إلى مشاركة ما يقرب من ٢٠٠٠ زائر من الدول الأجنبية والمنطقة العربية، لافتاً إلى أن برنامج الحوار النقاشي للمعرض يتضمن ٦ جلسات متخصصة و١٠ حلقات نقاشية، تستهدف التعرف على ما هو جديد ومبتكر بتكنولوجيات المياه ومعالجة الصرف الصحي، ونقل الخبرات بين المتخصصين بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

ومن جانبها، قالت رادميلا لابوس، الممثل الرسمي للاتحاد الاقتصادي الفيدرالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، ان أفريقيا، وخاصةً مصر، هي سوق نمو ذات إمكانات هائلة، ومن المتوقع أن يتجاوز النشاط هنا نظيره في القارة الأوروبية بأكملها، ومع ذلك، فإن الطريق إلى التنمية المستدامة يعتمد بشكل حاسم على التجارة والاستثمار.
وأوضحت، أن المياه الآمنة والنظيفة، هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وتوفير المياه للمواطنين يجب أن يكون الأولوية القصوى في كل دولة على مستوى العالم، بما يتجاوز أي أجندة أخرى.

وتابعت رادميلا، أن ألمانيا، تشتهر بالتقنيات المبتكرة والفعالة من حيث التكلفة ، مؤكدةً أنه يمكن لمصر أن تستفيد بشكل كبير من هذه الموارد لمعالجة التحديات التي تواجهها في مجال المياه، ومياه الصرف الصحي، وإدارة النفايات.
جدير بالذكرُ، أن المعرض الدولي لتكنولوجيا المياه ومعالجة المخلفات اكسبو ٢٠٢٣ يستمر لمدة ثلاثة أيام، وبمشاركة وزارات: الإسكان والمرافق، التعاون الدولى، البيئة، الشباب والرياضة، الإنتاج الحربى.
ويشارك في المعرض العديد من المنظمات الوطنية والدولية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر:    السفارة الألمانية في القاهرة، GIZ، الشراكة الألمانية للمياه (GWP، شراكة إعادة التدوير الألمانية (GRP)، BVWM، والهيئة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وممثلي الهيئات والمنظمات والمحلية العاملة فى مجال المياه والصرف الصحى وتحليه المياه واداره المخلفات فى جمهوريه مصر العربية بالإضافة الي أكثر من 40 شركة ألمانية.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر والمعرض الدولي في إطار التوجيهات والرؤية العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة. ويعدان منصة حيوية لتبادل الخبرات وعرض أحدث التقنيات المبتكرة في مجالات معالجة مياه الشرب، ومياه الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات، والطاقة النظيفة، وتحلية المياه، خاصة مع مشاركة شركات أوروبية متخصصة في قطاعات المياه واداره المخلفات، وستشارك أكثر من 40 شركة ألمانية بدعم من وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية لتشجيعهم على الاستثمار في مصر. 

ويشارك في الحدث أكثر من 2000 زائر من جنسيات مختلفة وأساتذة ذوو سمعة دولية متميزة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه وإعادة تدوير النفايات من البلدان الأجنبية والمنطقة العربية.

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