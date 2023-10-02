عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

هكذا بدأ حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. وقرارات عاجلة من النيابة ووزير الداخلية بشأن المبنى

حريق مديرية أمن الإسماعيلية
حريق مديرية أمن الإسماعيلية

مديرية أمن الإسماعيلية.. في الساعات الأولي من صباح يوم الإثنين الباكر، نشب حريق بمبني مديرية أمن الإسماعيلية، والذي انتشر بشكل واسع  حيث التهمت السنة النيران جدران المديرية.

وانتابت حالة من الفزع  وفي محيط مديرية أمن الإسماعيلية، عقب نشوب الحريق الضخم داخل جدران المديرية، ودفعت القوات المسلحة بسيارات الإطفاء والإسعاف وطائرتين، لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية وتم رفع حالة الطوارئ.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية 

لحظة بدء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وتداول أحد رواد السوشيال ميديا، فيديو للحظة بدء حريق مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، وظهر في الفيديو نشوب حريق داخل إحدي الغرف بمديرية أمن الإسماعيلية.

كما ظهر في الفيديو وقوف سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف، في لحظة نشوب حريق مديرية أمن الإسماعيلية للسيطرة علي الحريق، وتجنب وقوع الضحايا والإصابات.

هاشتاج الإسماعيلية يتصدر تريند إكس

وتصدر هاشتاج "الإسماعيلية"، التريند الأول عبر قائمة تريند الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع حريق مديرية أمن الإسماعيلية، وتداولوا الصور والفيديوهات ومشاهد من الحريق.

تعليقات رواد السوشيال ميديا 

قرارات عاجلة من وزير الداخلية

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمراجعة السلامة الإنشائية بمديرية أمن الإسماعيلية لاستعادة حالته. 
 
 كما وجه وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لحين اكتمال شفائهم، وتشكيل لجنة استشارية للوقوف علي تفاصيل وأسباب الحريق. 

حريق مديرية أمن الإسماعيلية 
حريق مديرية أمن الإسماعيلية 

وزارة الصحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية للمصابين، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

 

النيابة العامة تعاين مبنى مديرية الأمن

وكانت أعلنت النيابة العامة في بيان لها تفاصيل عن عملية إطفاء مبنى مديرية أمن الإسماعيلية حيث أسفرت المعاينة عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة وقد تشكل فريقٌ من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

سؤال المصابين عن الحادث

وتلقت النيابة العامة في الرابعة والنصف فجر اليوم الاثنين الموافق الثاني من شهر أكتوبر عام ٢٠٢٣، إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، ومن فوره انتقل المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريقٌ من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث -بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية-، لمعاينته فاضطلع ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجارٍ استكمال التحقيقات.

مديرية امن الاسماعيلية الاسماعيلية مبني مديرية أمن الإسماعيلية القوات المسلحة حريق مديرية أمن الاسماعيلية لحظة بدأ حريق مديرية أمن الإسماعيلية هاشتاج الإسماعيلية وزير الداخلية حريق طائرتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تظهر حمل درة في الأشهر الأولى.. تفاصيل

ذروة الهزات الأرضية بقوة 7 ريختر| العالم الهولندي يحذر من 3 أيام خلال أكتوبر.. اقتران جديد للكواكب

مفاجأة حول اعتزال لطفي لبيب الفن لأسباب صحية | خاص

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

عاجل.. العربى الأفريقي يطرح الشهادة الأعلى فى تاريخ مصر بمعدل فائدة 65%

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ميدو : هذا اللاعب أفضل ارتكاز في مصر

انتهاء موسم لاعب الزمالك بسبب إصابة خطيرة

موضوعات متعلقة

اللي نسيت تصحي العيال واللي عملت طابور ونيس| المصريون يبدعون في أول يوم مدرسة.. وهذا ما حدث بالمنوفية

حدث في كوكب الدوري الإنجليزي| اعتذار رسمي إلى ليفربول بسبب هدف غير محتسب.. وهذا رد فعل كلوب وصلاح

فاتورة "ميك اب" بـ 25 ألف جنيه تشعل السوشيال ميديا.. ومتابع: “حاجات تشطيب عمارة”

العريس عربي والنقطة بالدولار| حكاية زفاف “قلب” السوشيال ميديا.. وأحد الرواد: “شفتهم بعيوني”

لا تخافوا ولكن احذروا| حقيقة وصول العاصفة إلياس إلى مصر.. وهذا موقف الدراسة من التأجيل

حتى المعلومات "طلعت غلط"| “تيتة رهيبة” تثير أزمة في منهج ابتدائي.. ناقد فني يكشف مفاجأة.. و"التعليم" ترد

سم وسط "البساريا"| قصة السمك القاتل المنتشر بالأسواق.. يسبب شللًا في الجهاز التنفسي والوفاة

الصوت الشتوي وقعها في مشاكل جديدة| ياسمين عز تقاضي نيشان.. وتعترف: “عمرو أديب أهم إعلامي”

ترشيحاتنا

«المصريين الأحرار» يشكر الرئيس لاستجابته للمواطنين وإعلان الترشح لفترة رئاسية جديدة

إنجازات.. مستشار الرئيس للصحة يعلن موعد الانتهاء من تشييد مصنع البلازما

حكم الزكاة على أموال الفيزا كارت للمشتريات.. دار الإفتاء تشرح المسألة

السيسي يلبي نداء المصريين.. نص كلمة الرئيس في ختام مؤتمر حكاية وطن

الحلم تحقق.. كيف تحولت الإسكندرية إلى شريان مروري تنموي خلال 10 سنوات؟

احتفالات في كل المحافظات فرحا بإعلان الرئيس السيسي ترشحه للانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذروته غدا.. الخبير الهولندي يحدد 3 أكتوبر موعدا لزلزال بقوة 6.5 درجة

بدء عزاء محمد فريد وجمال عبد الناصر أول الحاضرين

بعد ظهور علامات الحمل .. أبرز صور درة برفقة زوجها

في المعدة.. تفاصيل العملية النادرة لـ بسمة وهبة

فيديو

الرئيس السيسي يكشف عن مشروع صحي ضخم .. ومفاجأة حول معهد ناصر

موقف محرج .. شاب يتقدم لخطبة فتاة على المسرح في حفل كاظم الساهر

تسلق واجهة المبنى.. محاولة هروب شخص من حريق مديرية أمن الإسماعيلية

بلبس باروكة و شبه علي ربيع .. هنا الزاهد تكشف موقفا محرجا مع تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهجرة المنظمة للأطباء

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

اﻟﻤﺰﻳﺪ