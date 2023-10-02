هكذا بدأ حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. وقرارات عاجلة من النيابة ووزير الداخلية بشأن المبنى

مديرية أمن الإسماعيلية.. في الساعات الأولي من صباح يوم الإثنين الباكر، نشب حريق بمبني مديرية أمن الإسماعيلية، والذي انتشر بشكل واسع حيث التهمت السنة النيران جدران المديرية.

وانتابت حالة من الفزع وفي محيط مديرية أمن الإسماعيلية، عقب نشوب الحريق الضخم داخل جدران المديرية، ودفعت القوات المسلحة بسيارات الإطفاء والإسعاف وطائرتين، لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية وتم رفع حالة الطوارئ.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

لحظة بدء حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وتداول أحد رواد السوشيال ميديا، فيديو للحظة بدء حريق مديرية أمن الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، وظهر في الفيديو نشوب حريق داخل إحدي الغرف بمديرية أمن الإسماعيلية.

كما ظهر في الفيديو وقوف سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف، في لحظة نشوب حريق مديرية أمن الإسماعيلية للسيطرة علي الحريق، وتجنب وقوع الضحايا والإصابات.

هاشتاج الإسماعيلية يتصدر تريند إكس

وتصدر هاشتاج "الإسماعيلية"، التريند الأول عبر قائمة تريند الأكثر تداولًا بموقع التواصل الاجتماعي "إكس"، وتفاعل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا مع حريق مديرية أمن الإسماعيلية، وتداولوا الصور والفيديوهات ومشاهد من الحريق.

تعليقات رواد السوشيال ميديا

قرارات عاجلة من وزير الداخلية

ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمراجعة السلامة الإنشائية بمديرية أمن الإسماعيلية لاستعادة حالته.



كما وجه وزير الداخلية بتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية، لحين اكتمال شفائهم، وتشكيل لجنة استشارية للوقوف علي تفاصيل وأسباب الحريق.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية

وزارة الصحة

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حالة الاستعداد في مستشفيات محافظة الإسماعيلية، لاستقبال أي مصابين جراء حادث الحريق الذي شب صباح اليوم الإثنين، في مديرية أمن الإسماعيلية.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدفع بـ50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، مؤكدا توافر جميع أدوية الطوارئ وفصائل الدم في مستشفيات المحافظة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن سيارات الإسعاف قدمت خدماتها الإسعافية للمصابين، فيما تم نقل 26 حالة إلى المجمع الطبي بالإسماعيلية، منهم 24 حالة اختناق وحالتي حروق، مشيرا إلى خروج 7 مصابين بعد تلقي الخدمة وتحسن حالتهم الصحية، وجاري المتابعة.

النيابة العامة تعاين مبنى مديرية الأمن

وكانت أعلنت النيابة العامة في بيان لها تفاصيل عن عملية إطفاء مبنى مديرية أمن الإسماعيلية حيث أسفرت المعاينة عن تفحمٍ بكامل مبنى مديرية الأمن، وألسنة اللهب تتصاعد من طوابقه العُليا، ورجال الإطفاء والحماية المدنية، مدعومين بطائراتٍ للقوات المسلحة، في سعيٍ حثيث للسيطرة على الحريق وإخماده، إضافة إلى عملياتِ إجلاءِ المصابين عبر سيارات الإسعاف الموجودة بمحل الواقعة وقد تشكل فريقٌ من النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

سؤال المصابين عن الحادث

وتلقت النيابة العامة في الرابعة والنصف فجر اليوم الاثنين الموافق الثاني من شهر أكتوبر عام ٢٠٢٣، إخطارًا بنشوب حريقٍ بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، ومن فوره انتقل المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسماعيلية وفريقٌ من نيابته ونيابة الإسماعيلية الكلية، إلى مسرح الحادث -بشارع محمد علي بدائرة قسم أول الإسماعيلية-، لمعاينته فاضطلع ثلاثة عشر عضوًا من أعضاء النيابة بسؤال ثلاثة وثلاثين مصابًا، تسعة وعشرين منهم بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، والأربعة الآخرين بمستشفى هيئة قناة السويس، وجارٍ استكمال التحقيقات.