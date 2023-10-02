ارتفاع عدد المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية إلى 25 شخصًا

ارتفع عدد المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية إلى 25 مصابا ، وجرى نقلهم إلى مستشفيات المحافظة، بحسب ما أعلنت قناة اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.

ودفعت القوات المسلحة بسيارات الإطفاء والإسعاف وطائرتين، لموقع الحريق، كما ودفعت وزارة الصحة بـ 30 سيارة إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفيات المحافظة، وتم رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات في المحافظة.

وتابع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لحظة بلحظة حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي نشب في المبني، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي التهم المبنى، وجاري عمليات التبريد.

وأصيب 17 شخصا بحالات اختناق بحسب الاحصائيات المبدئية، في حريق المديرية الذي اندلع بالمبني في الساعات الأولى من صباح اليوم.