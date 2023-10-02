أجواء مبهجة.. معلمو مدرسة بكفر الشيخ يستقبلون الطلاب بممر شرفي| صور

استقبل معلمو مدرسة الشهيد ممدوح الصردي للغات، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ بممر شرفي في مدخل المدرسة لاستقبال طلاب اليوم، لتحفيز الطلاب على بدء العام الدراسي الجديد بجد واجتهاد وسط حب واحترام معلميهم، كما صافح المعلمون الطلاب والطالبات، وسط فرحة الطلاب بحسن الاستقبال.

وبدأت في جميع مدارس محافظة كفر الشيخ وعددها 2298 مدرسة، بحضور جميع الطلاب والطالبات، بعد أن حضر يوم السبت الماضي طلاب الصفوف الأولى في 240مدرسة، وحضر أمس طلاب الصفوف الأولى في جميع المراحل التعليمية في 2298 مدرسة، وحضر جميع الطلاب اليوم الإثنين، في أجواء مبهجة.

واطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتظام العملية التعليمية بالمدارس، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، موجهاً بالمتابعة الميدانية، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

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