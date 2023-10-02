عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أجواء مبهجة.. معلمو مدرسة بكفر الشيخ يستقبلون الطلاب بممر شرفي| صور

المدرسون يستقبلون
المدرسون يستقبلون طلابهم

استقبل معلمو مدرسة الشهيد ممدوح الصردي للغات، التابعة لإدارة دسوق التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ بممر شرفي في مدخل المدرسة لاستقبال طلاب اليوم، لتحفيز الطلاب على بدء العام الدراسي الجديد بجد واجتهاد وسط حب واحترام معلميهم، كما صافح المعلمون الطلاب والطالبات، وسط فرحة الطلاب بحسن الاستقبال.

 

وبدأت في جميع مدارس محافظة كفر الشيخ وعددها 2298 مدرسة، بحضور جميع الطلاب والطالبات، بعد أن حضر يوم السبت الماضي طلاب الصفوف الأولى في 240مدرسة، وحضر أمس طلاب الصفوف الأولى في جميع المراحل التعليمية في 2298 مدرسة، وحضر جميع الطلاب اليوم الإثنين، في أجواء مبهجة.

واطمأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على انتظام العملية التعليمية بالمدارس، وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات، موجهاً بالمتابعة الميدانية، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

IMG-20231002-WA0062
IMG-20231002-WA0062
IMG-20231002-WA0061
IMG-20231002-WA0061
IMG-20231002-WA0059
IMG-20231002-WA0059
IMG-20231002-WA0060
IMG-20231002-WA0060
IMG-20231002-WA0057
IMG-20231002-WA0057
التربية والتعليم اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين العملية التعليمية العام الدراسي الجديد انتظام العملية التعليمية بدء العام الدراسي بمحافظة كفر الشيخ جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ألسنة اللهب طالت السماء والمبني تفحم بالكامل.. تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية|شاهد

مكتوبالك يا أهلي| مفاجأة وراء انسحاب صن داونز من الدوري الإفريقي

ماذا حدث في مديرية أمن الإسماعيلية؟ .. القصة الكاملة

تفحم كامل المبنى.. النيابة العامة تكشف تفاصيل حريق مديرية أمن الإسماعيلية

هجمة شتوية| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة: أمطار بهذه المناطق

قرارات عاجلة من وزير الداخلية بعد حريق مبني مديرية أمن الإسماعيلية

إثارة في اتحاد الكرة| ورطة مباريات الأهلي.. حسم جدل إعادة لقاء الزمالك والمقاولون.. ورسوب حكام

إمام عاشور يكشف حقيقة تهنئة الزمالك بالتأهل في الكونفدرالية

موضوعات متعلقة

حملة شباب الجمهورية تناشد السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة

جامعة كفر الشيخ تشهد انطلاق فعاليات«المرأة تقود» | صور

وزير الشباب يشيد بقوافل جامعة كفر الشيخ الطبية لأهالي شمال سيناء.. صور

إقبال على مكاتب الشهر العقاري بكفر الشيخ لتحرير توكيلات لترشيح الرئيس السيسي

جولة تفقدية.. محافظ كفر الشيخ يطمئن على انتظام العملية التعليمية | صور

الجرس ضرب.. انتظام الدراسة في 2298 مدرسة بكفر الشيخ | صور

تحرير 10 محاضر ضد مزارعين حرقوا قش الأرز في كفر الشيخ.. صور

جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية شاملة بالعريش.. صور

ترشيحاتنا

منذ عملي وزيرًا للدفاع| السيسي: كنت مصرًا على تنفيذ مشروع البلازما

خاص | صورة الميكروباص المنقلب بالتجمع الأول بعد مصرع واصابة 7 تلاميذ

في مصر قريبا| بشرى علنية من وزير الصحة بحضور الرئيس السيسي

أمام الرئيس السيسي.. "عبد الغفار" يطالب بمد مبادرة 100 يوم صحة لفترة أخرى

بعد فوزهما بجائزة نوبل للطب.. كاريكو ودرو وايزمان: أبحاث علمية لم يدعمها أحد

إجراء غير متوقع من أوسوريو في الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بسكوت مالح بالزعتر و الجبن| بمذاق لا يقاوم

لاتتخلى عنهم في حياتك.. جمال شعبان يكشف 4 مفاتيح للنجاح

الفستان ضيق.. ناقد موضة يحرج هيفاء وهبي بسبب إطلالتها

القرآن آخر كلماته| تفاصيل موجعة للأنفاس الأخيرة بحياة أحمد سامي العدل

فيديو

طائرات وسيارات إسعاف ومطافئ .. السيطرة على حريق هائل بمديرية أمن الإسماعيلية

أشباح وغيلان بدرنة.. ظهور أصوات غريبة بالمناطق المنكوبة بليبيا |ما القصة

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ