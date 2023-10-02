محمد صلاح في التشكيل التاريخي للدوري الإنجليزي

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب: “شبكة فوتبول البريطانية تختار محمد صلاح ضمن التشكيلة التاريخية للدوري الانجليزي على مر التاريخ”.

وتلقى ليفربول هزيمة دراميا بنتيجة (2-1) أمام مضيفه توتنهام، السبت، في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أثار الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، الجدل على هدف الريدز الملغي أمام توتنهام، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت لجنة الحكام في الدوري الإنجليزي الممتاز، اعتذرت لنادي ليفربول على هدف لويس دياز الذي ألغي في مباراة توتنهام بالخطأ بداعي التسلل.

وقام محمد صلاح بوضع إعجاب على حسابه الرسمي بموقع "إكس"، على تحليل نشرته شبكة "بي إن سبورتس" لهدف ليفربول الملغي، قبل أن يعود لحذفه.