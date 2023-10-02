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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة : توسيع قاعدة ممارسة البادل تنس على مستوى الجمهورية

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس؛ لمناقشة الخطط والبرامج المستقبلية للعبة، بحضور الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة، والدكتور محمد الكردي رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

في مستهل حديثه، تقدم الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة إلي الاتحاد المصري للبادل تنس ولاعبي المنتخب الوطني، بعد التتويج بلقب البطولة العربية الأولى للبادل، وفوزهم على المنتخب الكويتي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت أمس  بالإمارات.

وأكد الوزير علي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.

وأشار الوزير أن الوزارة تعمل علي تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات علي كافة المستويات والاصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلي قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.

من جانبه، قدم المهندس أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل تنس، الشكر والتقدير لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي؛ علي الدعم الدائم للإتحاد، مشيرًا إلي العمل علي توسيع قاعدة الممارسة للعبة علي مستوي الجمهورية، تنسيقًا مع الوزارة.

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