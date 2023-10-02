وزير الصحة: كورونا كلفت الدولة نحو 30 مليار جنيه

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، خلال كلمته اليوم في جلسة العدالة الاجتماعية والصحة في مؤتمر حكاية وطن ٢٠٢٣، بحضور الرئيس السيسي: “كلفتنا كورونا قرب ال30 مليار جنيه ما بين اللقاحات والأدوية وغيرها”.

وتابع وزير الصحة والسكان، أنه بالنسبة إلى التحول الرقمي والميكنة 2023_ 2030، فيتم ميكنة وحدات الرعاية الأساسية وصلت إلى 4 ألاف وحدة، و600 مستشفي، بتكلفة 10.5 مليار جنيه.

وأضاف وزير الصحة والسكان، أن العنصر البشري يوجد مشكلة فيه، وهناك دراسات مع وزير المالية من أجل تعويض العنصر البشري كله فى المنظومة الصحية، معقبا: “ندربهم وقمنا بتشريعات جديدة من أجل التدريب والأداء فى هذه المنظومة”.