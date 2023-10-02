مصرع شخص أثناء عبور الطريق في المنيا

لقي شخص مصرعه بعد أن صدمته سيارة ربع نقل أثناء عبور الطريق في مركز سمالوط شمال المنيا، وجري نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي النموذجي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ربع نقل بطالب أثناء عبوره الطريق غرب مركز سمالوط، مما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وانتقلت سيارة فرع هيئة الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وفاة "ح. و"11 عامًا، وأنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن صدمته سيارة مسرعة، ولم يتوقف قائدها وفر هاربا.

جرى نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.