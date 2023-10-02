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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الكرملين على تخلي مولدوفا عن الغاز الروسي

صدى البلد

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف بعد إعلان مولدوفا تخليها عن شراء الغاز الروسي، أن على كيشيناو قبل ذلك سداد ديون الغاز المترتبة عليها لروسيا.

وأضاف: "الاتصالات بين شركة "غازبروم" الروسية ومولدوفا مستمرة، خاصة وأن الجانب المولدوفي عليه ديون لشركتنا. هناك خلاف حول حجم هذا الدين، وبالتالي الحوار والتفاوض يجب أن يستمر".

ولفت بيسكوف إلى أن مولدوفا بنهاية الأمر تشتري الغاز من السوق الأوروبية وهو روسي المنشأ.

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وأضاف: "السوق الفورية قد تكون اليوم أرخص من الغاز الأنابيب الروسي، ولكن مستقبلا سيصبح الغاز أكثر كلفة في السوق الفورية".

وفي وقت سابق قال وزير الطاقة المولدافي فيكتور بارليكوف إن البلاد "تحولت بالكامل إلى إمدادات الغاز من الاتحاد الأوروبي"، بعد تلقي "عرض مناسب من الموردين الأوروبيين".

وتشهد مولدوفا أزمة طاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، الأمر الذي أثار احتجاجات في البلاد، فيما تترتب عليها ديون طائلة لروسيا بمئات ملايين الدولارات وتتوسل بشكل متكرر تأجيل سدادها.

 

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