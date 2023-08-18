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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد طرد مولدوفا لـ22 دبلوماسيا روسيا.. موسكو ترد بالمثل|تفاصيل

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية ، اليوم الجمعة ، أن روسيا حظرت دخول العديد من المسؤولين في مولدوفا رداً على قرار مولدوفا بطرد 22 دبلوماسياً روسياً ، مما يمثل مزيداً من التدهور في العلاقات المتوترة بالفعل.

وتعرضت مولدوفا ، وهي جمهورية سوفيتية سابقة ، لضربة قوية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا المجاورة، حيث نددت مايا ساندو ، رئيسة مولدوفا الموالية لأوروبا ، بالحرب الروسية على أوكرانيا واتهمت موسكو بمحاولة زعزعة استقرار بلدها، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وغادر 22 دبلوماسيًا روسيًا من العاصمة المولدوفية كيشيناو في 14 أغسطس ، تاركين وراءهم طاقمًا هيكليًا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان بعد استدعاء سفير كيشيناو في موسكو للتعبير عن هذه الخطوة غير الودية تؤدي إلى مزيد من الدمار للعلاقات الروسية المولدوفية التي تعاني بالفعل من أزمة عميقة بسبب تصرفات الجانب المولدوفي.

وقالت الوزارة إنه تم إبلاغ المبعوث بأنه رد غير متماثل ، وتم إغلاق الدخول إلى الاتحاد الروسي أمام عدد من المسؤولين في جمهورية مولدوفا.

ولم تحدد هوية المسؤولين في مولدوفا المتضررين من الحظر ولم تذكر عددهم ، لكن وسائل الإعلام في مولدوفا ، نقلا عن مصادر لم تسمها ، قالت إن الحظر ينطبق على 20 مسؤولا ، من بينهم نواب من الحزب الحاكم لساندو.

وقال مسؤول كبير في مولدوفا إن تحرك روسيا مؤسف.

وقال إيغور زاخاروف ، مستشار الاتصالات لوزير خارجية مولدوفا: "هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الروسية إلى مثل هذه الإجراءات".

وأضاف أن "جمهورية مولدوفا مصممة على مقاومة الأعمال المزعزعة للاستقرار".

وتشترك مولدوفا في حدود مع كل من أوكرانيا ورومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

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