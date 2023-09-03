مولدوفا تدين الهجوم الروسي بطائرات مسيرة على أوديسا

أدانت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، الهجوم الروسي بطائرات مسيرة على الأجزاء الجنوبية من منطقة أوديسا اليوم الأحد.

وقالت ساندو عبر حسابها بمنصة “إكس” “إنني أدين بشدة الهجوم الذي شنته روسيا على البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا. يجب أن تتحمل روسيا المسؤولية عن كل قطعة من البنية التحتية المدمرة”.

وأضافت “أفكاري مع جميع المتضررين. تقف مولدوفا بحزم إلى جانب أوكرانيا”.

وتقدمت مولدوفا، مثل أوكرانيا، بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بعد وقت قصير من الغزو الروسي، الذي أرسل العديد من اللاجئين الأوكرانيين إلى البلاد، وألحق الضرر بالاقتصاد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن تنفيذ هجوم ليلي بطائرات مسيرة على منشآت لتخزين الوقود في ميناء ريني بمنطقة أوديسا الأوكرانية.

وأكدت أوكرانيا الأمر قائلة إن روسيا قصفت مواقع "صناعية مدنية" في منطقة الدانوب باستخدام طائرات مسيرة.

وكانت القوات الأوكرانية، أعلنت اليوم الأحد، عن تدمير 22 مسيّرة روسية في منطقة أوديسا الجنوبية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال سلاح الجو الأوكراني على "تليجرام": "ليلة الثالث من سبتمبر 2023، أطلق الروس عدة موجات من الهجمات.. من الجنوب والجنوب الشرقي"، مشيرًا إلى أنه تم تدمير 22 مسيّرة.

ولفت إلى أن هذا الهجوم تسبب في أضرار بالبنية التحتية للميناء في منطقة أوديسا وإصابة اثنين من المدنيين.