إقبال كبير لأبناء الدقهلية على ميادين المحافظة لإعلان تأييدهم للرئيس.. صور

شهدت مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية توافد العديد من أبنائها على ميدان المحافظة وميدان أم كلثوم حيث حملوا أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي .

حيث أعربوا عن تأييدهم للرئيس في مرحلة رئاسية قادمة خاصة مع بدء تحرير التوكيلات والتى بدأت منذ عدة أيام.

وتوافد الآلاف من المواطنين من أبناء الدقهلية من جميع المراكز والقرى إلى ميدان المحافظة مؤكدين أنهم يدعمون الرئيس السيسى لفترة قادمة من أجل مصر هاتفين “ تحيا مصر وعاشت مصر” داعين الله عز وجل ان يحفظ مصر من اعدائها وان تكون مصر بلد الامن والامان.

كما شهد الميدان تعزيزات أمنية ايضا قبل بدء الاحتفالية الكبرى التى يحبها عددا من المطربين استعدادا لاحتفالات انتصار أكتوبر المجيد

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