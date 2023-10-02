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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات إيجابية.. بيان عاجل من إيران بشأن العلاقات مع مصر

مصر وإيران
مصر وإيران

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، إن العلاقات الإيرانية المصرية، تشهد تطورات إيجابية في الآونة الأخيرة.

وأضافت وزارة الخارجية الإيرانية: "نأمل في خلق أجواء جديدة وخطوات إيجابية مع مصر"، لافته إلى أن إيران جادة في تطوير العلاقات مع الدول الإقليمية والإسلامية.

وفي وقت سابق، كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أنه أجرى محادثات مفيدة مع نظيره  سامح شكري، على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية.‏

وأضاف عبد اللهيان في مقابلة مع وكالة "إرنا" الإيرانية، أن "طهران تعتبر مصر دولة مهمة للغاية في العالم الإسلامي وفي المنطقة".

وتابع قوله: “نعتقد أن تحسين العلاقات بين إيران والقاهرة لن يفيد البلدين والأمتين فحسب، بل سيفيد المنطقة والعالم الإسلامي أيضًا”.

وأشار "وقد أعلنا استعداد طهران لتعزيز العلاقات بين البلدين إيران ومصر، وفي هذا السياق سمعنا تقييمًا إيجابيًا من وزير الخارجية المصري، ونحن نتفق على اتخاذ خطوات مشتركة في المستقبل في هذا الصدد".

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